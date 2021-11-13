中信兄弟14日將繼續作客天母，迎戰味全龍，原本兄弟公布先發投手為陳琥，但他在練習中出險腿部緊繃情況，賽後宣布更換明日先發，改為呂彥青，龍隊則維持洋投柯西諾先發。

原本兄弟明天要推出陳琥先發，日前施打疫苗的呂彥青本周轉為中繼，但出現突發狀況，兄弟球團表示，「陳琥練習中發覺腿部有些緊繃，測試過後沒有好轉，故決定更換投手。」