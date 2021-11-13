中職》陳琥練習時腿部緊繃 兄弟14日改由呂彥青先發 21:342021/11/13 中時 毛琬婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中信兄弟呂彥青。（資料照，中信兄弟提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中信兄弟14日將繼續作客天母，迎戰味全龍，原本兄弟公布先發投手為陳琥，但他在練習中出險腿部緊繃情況，賽後宣布更換明日先發，改為呂彥青，龍隊則維持洋投柯西諾先發。 原本兄弟明天要推出陳琥先發，日前施打疫苗的呂彥青本周轉為中繼，但出現突發狀況，兄弟球團表示，「陳琥練習中發覺腿部有些緊繃，測試過後沒有好轉，故決定更換投手。」 1218公投》陳宗彥：選舉對人、公投對事 2018經驗慘痛 時論廣場》陳時中最好別下台（尹啟銘） #中華職棒 #CPBL #中信兄弟 #陳琥 #呂彥青 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 1218公投》反對公投綁大選 陳宗彥：選舉和公投不一樣 別混為一談 17:382021/11/13 政治 PLG》4125名高雄球迷力挺鋼鐵人 惜敗夢想家贏氣勢 16:342021/11/13 體育 中職》兄弟3洋投選誰很困難 羅傑斯腳傷恐成新變數 16:592021/11/13 體育 專訪》陳庭妮想撕模特兒標籤 《青春弒戀》獻從影最大尺度不敢邀爸媽看 09:072021/11/13 娛樂 中時社論》陳時中還掩蓋多少貓膩 20:062021/11/13 中時社論 影／ 1218公投》意見會登場 重啟核四正方黃士修舉杯嗆「她」臨陣脫逃 13:252021/11/13 政治 1218公投》民進黨全代會明登場 聚焦公投、補選議題 04:102021/11/13 政治要聞 陳庭妮床戰林柏宏 甘願被當充氣娃娃 04:102021/11/13 娛樂新聞 影／1218公投》首場意見發表會登場 「重啟核四」正反直球對決 12:562021/11/13 政治 14國駐台代表捲起衣袖 赴桃園觀音一同淨灘 16:212021/11/13 生活 訪台友邦元首是毒販？ 《紐約客》爆美縱容宏國總統販毒 16:592021/11/13 國際 體育熱門新聞 NBA》「賈霸兒子」狂捅鄰居7刀 檢察官怒批判決結果 - 體育 NBA》威少生日正負值全場最低 湖人遭灰狼痛宰24分 - 體育 MLB》洋基有麻煩了 牛棚大將布瑞騰下季恐無法回歸 - 體育 NBA》東西龍頭正面對決 柯瑞再轟40分擊潰公牛 - 體育 NBA》卓雷蒙格林又鬧事？暫停期間想要追打普爾 - 體育 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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