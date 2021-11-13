國民黨前立委顏寬恒9日宣布投入台中市第二選區立委補選，迎戰民進黨前立委林靜儀，國民黨主席朱立倫、台中市長盧秀燕、國民黨立委江啟臣等人一字排開、同台力挺，營造藍營大團結氣勢。據最新輿情數據顯示，顏寬恒宣布參選當天聲量飆漲突破3.6萬，是林當天聲量的7.8倍。

台中市第二選區立委補選被視為2022地方選舉的前哨戰，藍綠都有輸不得的壓力。《TPOC台灣議題研究中心》透過「QuickseeK快析輿情資料庫」，分析自台灣基進前立委陳柏惟罷免案通過後，顏寬恒與林靜儀的網路聲量，結果發現，顏寬恒過去一段時間雖落後林靜儀，不夠，直到宣布參選當天聲量飆漲，突破3.6萬，足足是林當天聲量的7.8倍，將林靜儀狠甩在後。

台中市第二選區歷經近幾年的選舉，已經證實了「空戰」對於選舉成敗有關鍵影響力，而顏家近期不斷遭綠營惡意抨擊，讓顏寬恒在宣布參選記者會上直言，「選戰還沒開打，所有攻擊、污衊已是鋪天蓋地接踵而至」。

值得注意的是，台中市第二選區立委補選將在明年1月9日舉行，顏寬恒、林靜儀兩人今天（13日）晚間同時獲邀出席在台中沙鹿區公所舉行的「沙鹿晚會暨節能宣導活動」，活動兩人均出席，成為藍綠兩人宣布參選後「首次同框」。