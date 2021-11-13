「高雄樂活節」列車13日晚間駛進美濃區，民進黨立委趙天麟攜手美濃子弟金曲歌王羅文裕、金曲歌后朱海君，及市議員擬參選人李庭慧展歌喉，與民同樂。趙天麟不忘呼籲12月18日公投「四個不同意」。

「高雄樂活節」活動13日晚間在美濃區舉行，許多民眾到場欣賞表演。（立委趙天麟服務處提供／林瑞益高雄傳真）

趙天麟發起的「高雄樂活節」活動自2011年至今，每年與民眾共度歡快時光。今年的樂活節在新冠肺炎疫情趨緩後啟動，首場「寶島歌王之夜」開進美濃區，舞台設在夜市旁，許多民眾到場參加，欣賞表演節目。

晚會由朱海君、羅文裕揭開序幕，田庄兄哥黃西田、寶島歌王蔡小虎、「芒果公主」喬幼等人大展歌喉。李庭慧登台與羅文裕、朱海君同台獻藝。

李庭慧的父親李鴻鈞曾任議員，趙天麟介紹她從小耳濡目染，對政治不陌生，決心放棄出國進修的機會，要為建設大旗美的人文觀光及繁榮打拚。李庭慧也宣示，進軍議會要為鄉親爭取便捷快速的大眾運輸系統，讓城鄉建設零落差。

趙天麟也獻唱2首歌曲與民眾同樂，並挑戰客語歌曲「細妹按靚」，與台下民眾打成一片。趙天麟與李庭慧除用公益活動傳遞正能量外，也大力宣傳公投，呼籲民眾12月18日用「四個不同意」守護台灣。