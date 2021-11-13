香港女星Angelababy（楊穎）15歲就以模特兒之姿踏入演藝圈，如洋娃娃般的高顏值經常被質疑有整形，她從未正面回應，直到多年前直接到醫院做檢查，行動闢謠，證明美貌是天生的；Angelababy今（13）日晚間一襲低胸嫩綠色禮服現身芭莎慈善夜，更流出走紅毯後的零修圖照，美貌依舊但身形瘦到顯憔悴，身體健康不禁令人擔憂。

32歲的Angelababy出道至今還是有著盛世容顏，但也因為長得太漂亮，一直以來都被懷疑整形，或是認為她的美照都經過修圖或美顏濾鏡；今日Angelababy出席公益活動「芭莎慈善夜」，穿著一套嫩綠色低胸禮服，衣服上還有很多小花飾品點綴，她活脫就是個從童話裡走出來的「花仙子」。

Angelababy走紅毯後零修圖照流出，仙女顏值讓網友都讚嘆不已。(圖/ 摘自微博)

而Angelababy走紅毯後，網路上更瘋傳她零修圖的照片，在路人隨手拍攝的畫面中，Angelababy的洋娃娃高顏值更自然生動，身材甚至看起來更纖細，整個人走過都自帶公主氣場；不過，在Angelababy接近滿分的顏值狀態下，有不少網友注意到她好像又瘦了，甚至瘦到有點憔悴，胸前都看到骨頭、手臂也細到貌似一折就斷的程度。

粉絲看到今晚Angelababy的紅毯造型，又被美得不要不要，「公主下凡了」、「不愧是我的女神」、「仙女本人」、「精靈公主，太漂亮了吧」、「路人隨便拍都美，太誇張」、「自體發光」。