海峽兩岸(武漢)青年時尚創意節暨首屆長江盃金裳獎，由武漢台資企業協會主辦，武漢市臺灣青年創業就業服務中心、紅T 時尚創意街區及時際創意傳媒承辦，今日（11/13日）假台北NU ZONE舉行決賽與頒獎典禮，現場以台北及武漢兩岸連線方式共同評選出金、銀、銅裳獎與優秀新裳獎，獲獎的參賽作品除了獎金之外，優秀設計師後續有機會與武漢服裝業者進行市場化商業合作，運用所學將設計作品於市場發行。
入圍總決賽的17組參賽隊伍經過初賽、作品實體化的複審環節，在眾多競爭者中，過三關之後，方能脫穎而出取得進入總決賽機會，決賽入圍者上午10點開始進行分組走秀展示。共計9 所大專院校學生進入總決賽，分別為亞洲大學、樹德科技大學、輔仁大學、萬能科技大學、台北海洋科技大學、玄奘大學、僑光科技大學、實踐大學(高雄校區)、嶺東科技大學，超過100件進行走秀展示，以十七搶一金的機會，決戰金裳獎伸展台。
武漢與台北同為設計之都，頒獎典禮上，武漢台資企業協會蕭永瑞會長於武漢會場連線表示，本屆大賽主題是「歲月．新生」，期望通過這一主題，讓大家思考面對困難、打擊以及疫情時，應該用何種面貌去迎接「新生」的到來，珍惜當下，共鑄人與自然生態相互融合的新家園；也希望通過繼續舉辦這類有特色、有內涵的兩岸青年交流活動，搭建海峽兩岸青年創業就業的交流橋梁和紐帶，促進漢台時尚創意產業的交流與合作，鼓舞兩岸青年攜手創新、創業的信心。
台北現場，中國時報王丰董事長勉勵參賽選手，當下的疫情困境終究會過去，將時間軸拉長來看，兩岸的現狀亦會有轉機，同學們可以用長遠發展的視野規劃自己的人生，堅持下去成功指日可待。
金裳獎服裝設計賽事緣起於2019年海峽兩岸青年時尚創意節，漢台兩地高校學生，共同於武漢紅T時尚創意街區展示獨創服裝作品，展現青年對於時尚設計的熱愛與夢想。2020年因疫情影響，轉以金裳獎賽事形式，延續時尚創意節支持青年設計師的理念，首創「金裳獎」品牌，希望能藉由賽事活動，鼓勵青年設計師發揮台灣創意優勢持續創作，讓優秀作品同步於兩岸亮相，早一步與服裝產業接軌，為實現設計夢想而鋪路。
頒獎典禮結束後，金裳獎獲勝隊伍邱子筠表示：很不可置信、很意外，非常謝謝主辦單位及評審老師的喜愛；楊茹婷則開心的說：當銀裳獎沒有念到我們時，覺得是否就沒有我們了，雖然是一個經驗，但還是有點小難過，但當聽到自己獲得金裳獎的時候，差點哭出來，因為我是轉學生，對我來說這個新領域，覺得很開心，怎麼會這麼幸運得到這個獎。謝謝主辦單位辦這個活動讓我們可以跟更多人切磋，讓我們更進步。
11/13日誕生多位潛力非凡的服裝設計之星，在競爭激烈中一群懷抱設計夢想的設計師，堅持初心，為築夢、 圓夢而繼續努力。時尚武漢、創意台北，海峽兩岸(武漢)青年時尚創意節暨首屆長江盃金裳獎，獲獎名單如下：
金裳獎：亞洲大學邱子筠及楊茹婷。
銀裳獎：輔仁大學陳奕亘、嶺東科技大學楊馥瑜。
銅裳獎：亞洲大學黃鈺智、樹德科技大學張梓涔、亞洲大學蔡瑜潔、輔仁大學杜芝儀。
優秀新裳獎：台北海洋科技大學黃信強、嶺東科技大學徐名姿、萬能科技大學彭靖筑、僑光科技大學楊琬婷與陳禹儒、實踐大學(高雄校區)蔡佩宸和林嘉鈴。
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