海峽兩岸(武漢)青年時尚創意節暨首屆長江盃金裳獎，由武漢台資企業協會主辦，武漢市臺灣青年創業就業服務中心、紅T 時尚創意街區及時際創意傳媒承辦，今日（11/13日）假台北NU ZONE舉行決賽與頒獎典禮，現場以台北及武漢兩岸連線方式共同評選出金、銀、銅裳獎與優秀新裳獎，獲獎的參賽作品除了獎金之外，優秀設計師後續有機會與武漢服裝業者進行市場化商業合作，運用所學將設計作品於市場發行。

海峽兩岸(武漢)青年時尚創意節暨首屆長江盃金裳獎決賽暨頒獎禮現場。 / 中時新聞網攝

入圍總決賽的17組參賽隊伍經過初賽、作品實體化的複審環節，在眾多競爭者中，過三關之後，方能脫穎而出取得進入總決賽機會，決賽入圍者上午10點開始進行分組走秀展示。共計9 所大專院校學生進入總決賽，分別為亞洲大學、樹德科技大學、輔仁大學、萬能科技大學、台北海洋科技大學、玄奘大學、僑光科技大學、實踐大學(高雄校區)、嶺東科技大學，超過100件進行走秀展示，以十七搶一金的機會，決戰金裳獎伸展台。

海峽兩岸(武漢)青年時尚創意節暨首屆長江盃金裳獎決賽暨頒獎禮現場。 / 中時新聞網攝

武漢與台北同為設計之都，頒獎典禮上，武漢台資企業協會蕭永瑞會長於武漢會場連線表示，本屆大賽主題是「歲月．新生」，期望通過這一主題，讓大家思考面對困難、打擊以及疫情時，應該用何種面貌去迎接「新生」的到來，珍惜當下，共鑄人與自然生態相互融合的新家園；也希望通過繼續舉辦這類有特色、有內涵的兩岸青年交流活動，搭建海峽兩岸青年創業就業的交流橋梁和紐帶，促進漢台時尚創意產業的交流與合作，鼓舞兩岸青年攜手創新、創業的信心。

武漢台資企業協會蕭永瑞會長在海峽兩岸時尚創意節暨長江杯金裳獎頒獎典禮上連線致辭。/王雅芬攝

台北現場，中國時報王丰董事長勉勵參賽選手，當下的疫情困境終究會過去，將時間軸拉長來看，兩岸的現狀亦會有轉機，同學們可以用長遠發展的視野規劃自己的人生，堅持下去成功指日可待。

海峽兩岸(武漢)青年時尚創意節暨首屆長江盃金裳獎決賽暨頒獎禮現場。 / 中時新聞網攝

武漢紅T時尚創意街區與中華形象推廣發展協會簽屬合作意向。 / 中時新聞網攝

金裳獎服裝設計賽事緣起於2019年海峽兩岸青年時尚創意節，漢台兩地高校學生，共同於武漢紅T時尚創意街區展示獨創服裝作品，展現青年對於時尚設計的熱愛與夢想。2020年因疫情影響，轉以金裳獎賽事形式，延續時尚創意節支持青年設計師的理念，首創「金裳獎」品牌，希望能藉由賽事活動，鼓勵青年設計師發揮台灣創意優勢持續創作，讓優秀作品同步於兩岸亮相，早一步與服裝產業接軌，為實現設計夢想而鋪路。

頒獎典禮結束後，金裳獎獲勝隊伍邱子筠表示：很不可置信、很意外，非常謝謝主辦單位及評審老師的喜愛；楊茹婷則開心的說：當銀裳獎沒有念到我們時，覺得是否就沒有我們了，雖然是一個經驗，但還是有點小難過，但當聽到自己獲得金裳獎的時候，差點哭出來，因為我是轉學生，對我來說這個新領域，覺得很開心，怎麼會這麼幸運得到這個獎。謝謝主辦單位辦這個活動讓我們可以跟更多人切磋，讓我們更進步。

11/13日誕生多位潛力非凡的服裝設計之星，在競爭激烈中一群懷抱設計夢想的設計師，堅持初心，為築夢、 圓夢而繼續努力。時尚武漢、創意台北，海峽兩岸(武漢)青年時尚創意節暨首屆長江盃金裳獎，獲獎名單如下：

金裳獎：亞洲大學邱子筠及楊茹婷。

銀裳獎：輔仁大學陳奕亘、嶺東科技大學楊馥瑜。

銅裳獎：亞洲大學黃鈺智、樹德科技大學張梓涔、亞洲大學蔡瑜潔、輔仁大學杜芝儀。

優秀新裳獎：台北海洋科技大學黃信強、嶺東科技大學徐名姿、萬能科技大學彭靖筑、僑光科技大學楊琬婷與陳禹儒、實踐大學(高雄校區)蔡佩宸和林嘉鈴。

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首屆長江盃金裳獎頒獎典禮，漢台與會評審、貴賓及獲獎團隊，線上線下零距離合影留念。/中時新聞網攝

參賽團隊於後台準備。/中時新聞網攝

參賽團隊於後台準備。/中時新聞網攝