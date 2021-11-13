好市多保冷袋失竊率相當高，一名正妹為了防範未然，因此在保冷袋上面作畫，成品卻讓大家驚呆。(圖／Costco好市多 商品經驗老實說)

保冷袋彩繪後的成品曝光，讓不少人直呼超美，但也有人打趣表示，失竊機率已經上升到99%。(圖／Costco好市多 商品經驗老實說)

好市多不少商品廣受歡迎，就連保冷袋也是搶手貨，甚至有不少民眾都有保冷袋失竊的經驗，為此一名女網友想出一招，確保自己的保冷袋不會被偷走，照片曝光後網友全笑翻，直呼「失竊率99%」。

女網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》PO文「聽說保冷袋常常會被偷走，請問各位都是怎麼做記號的呢？有人被偷走後找回來的嗎？」。

她表示，自己為了以防萬一，決定在保冷袋上做個記號，原本打算貼貼紙，但發現貼紙根本黏不住，後來就決定乾脆直接在保冷袋上彩繪，用壓克力顏料作畫。透過原PO的照片可以看到，她畫了一隻粉紅色鸛以及花朵，並在旁邊寫上「Flamingo」，辨識度十足。

照片曝光後超過萬人點讚，數百名網友留言大讚：「根本職業畫家」、「繪畫天分很高」、「也畫得太美了」、「還以為是好市多出限定款，差點問在哪買」、「可以請原PO幫我畫嗎，請出價」，也有人打趣說：「抱歉，我覺得更容易被偷」、「你畫這麼美才會被偷吧」、「失竊率上升到99%」、「小偷：下一個目標已鎖定」。