「4個都同意，台灣更美麗」國民黨副秘書長羅智強今晚「夜宿台中市」活動，現場200多人相挺高喊口號，前主席江啟臣及黨籍議員等人熱力開講。羅抨擊民進黨及總統蔡英文都是「騙子」，背叛公投綁大選神主牌、反萊豬及永存藻礁等承諾；江則喊出「公投保台、民主保台」，籲民眾力挺四大公投，保護台灣。

國民黨副秘書長羅智強「夜宿台中市」活動，現場200多人相挺，前主席江啟臣及黨籍議員等人熱力開講。（陳淑芬攝）

國民黨副秘書長、台北市議員羅智強的全台宣講活動，今天晚間由前文傳會副主委鄭照新陪同「夜宿台中市」，活動晚間8時在國民黨台中市黨部開講，立委江啟臣、楊瓊瓔及黨籍市議員黃馨慧、楊正中、羅廷瑋、黃健豪、劉士州及冉齡軒等多人到場力挺開講，與支持民眾及「藍青挺」青年朋友夜話，並將在明天清晨6時30分舉行升旗儀式。

國民黨副秘書長羅智強「夜宿台中市」活動，現場200多人相挺，前主席江啟臣及黨籍議員等人熱力開講。（陳淑芬攝）

江啟臣首先上陣，他批評民進黨在野喊「公投」、 執政打「公投」，四大公投一路坎坷，花了一年多時間成案卻一再被延期，執政黨鴨霸、國會多數暴力，在立院已無法監督，只能訴諸民意，透過公民投票。他呼籲民眾要出來公投，讓民進黨知道民意在哪裡？

江啟臣強調，執政黨現在鋪天蓋地抹黑四大公投，說是在亂台、亂政府，他呼籲民眾要「公投保台、民主保台」，「公民投票」才能真正保護台灣。

羅智強火力全開，痛批蔡總統與民進黨都是「騙子」。他說，蔡一路走來始終如一都在「騙」，為搶年輕選票提出20萬住宅政策，卻連1戶都沒蓋好；民進黨是台灣第一個反萊豬，現在又開放萊豬。

羅智強並諷刺高雄市長陳其邁昔日高喊「萊豬進來、總統下台」，與他的主張一致，要求現場民眾為陳鼓掌。但掌聲才剛落，他話鋒一轉，抨擊現在蔡總統要把萊豬放進來，陳卻說要下台的是前總統馬英九，這是民進黨背叛了食安承諾。

羅智強指出，公投是民進黨多年來的神主牌主張，公投綁大選入法後，蔡總統說這是台灣人民的勝利，在2017年高呼「打破鳥籠、還權於民」；2018年卻因公投併大選慘敗後， 就直接「閹割人民、關回鳥籠」。此外，蔡總統也背叛她「永存藻礁」的承諾。他呼籲，民眾要用公投制裁「騙子」黨，投錯了就沒有回頭路，只有「四個都同意，台灣更美麗」。