柯淑勤透露《我願意》劇中有大膽床戲。（羅永銘攝）

邪教犯罪影集《我願意》獲金馬影展青睞，13日進行首2集亞洲首映，姚淳耀、炎亞綸、柯淑勤、田中千繪及導演都出席。金鐘視后柯淑勤分享這部影集是她入行20多年來第1次大膽挑戰全裸床戲，「和我演床戲的幸運兒今天怎麼沒來？這次演出打破尺度，有狂放的表演，謝謝導演放肆的讓我演出。」

炎亞綸。（羅永銘攝）

柯淑勤今天穿Blumarine服裝品牌登台，她當時看了劇本就說要和導演聊一聊關於這場床戲，經紀人一度以為她礙於尺度想了解，沒想到她跟導演見面時說：「導演，這床戲一定要拍得很美，要好好拍，不要擔心不要怕，你想怎麼拍就怎麼拍。」

田中千繪。（羅永銘攝）

炎亞綸揪演員群玩自拍。（羅永銘攝）

她這次演出的檢察官有別於過去擅長的女性特質，外表上又酷又帥，必須展現智慧與冷靜，讓她內斂演技有更好發揮。柯淑勤表示：「邪教犯罪的題材是大家私下不敢談論的話題，也是吸引她接演主因。」

姚淳耀跟炎亞綸呼籲大家進戲院看大銀幕，開玩笑說要收下觀眾的膝關節，把觀眾吸收成為邪教徒一員，田中千繪雖然戲分不多，但有場跳樓自殺的驚悚戲碼，頗具看點。

官方亦釋出《我願意》超前導預告，劇中邪教教主姚淳耀一步步走進莊園地下室，密室裡正進行嚴酷的「淨化儀式」，信徒個個血脈賁張露出野獸的兇光，在教主的口哨聲中，教主賜予給眾人「愛的禮物」，充滿神祕色彩。