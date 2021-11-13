台中市日前發生一起開瑪莎拉蒂名車的3煞，暴打發生擦撞車禍的宋姓男大學生的案件，引發社會譁然，市長盧秀燕也表示，拒絕任何人企圖挑戰法規秩序，將嚴厲查辦暴力犯罪。對此，前民進黨立委郭正亮表示，這起案件是很典型的鄉民正義的展現，加上市長介入，所以立刻就受到全國關注；同時，他也期待媒體和領導人能重視此類案件。
郭正亮13日在政論節目《新聞大白話》中表示，這個事情有點偶然，因為事實上是行車紀錄器拍到，然後立刻被貼到網路上，盧秀燕動作很大，也要求嚴辦，台中市警局就立刻擴大動作，將相關人等收押，也立刻對相關警員究責。
郭正亮坦言，期待我們的媒體、網路，還有領導人要重視這類事件，第一時間放大讓大家看到，不然像上次屏東挖眼案，事實上媒體知道也是兩三天之後，也是多虧網路的傳播。台中這個案子是典型的鄉民正義，加上市長介入，立刻變成全國性大案，但如果沒有第一時間的鄉民正義，會有這樣的結果嗎？
對於網紅直播主連千毅傳授網友自保的辦法，郭正亮則說，這是教大家怎麼保護自己，碰到這種狀況千萬不要下車，這建議也不錯，而鄉民正義也是一種自救，也就是要怎麼讓警方重視。
此外，針對這起案件，行政院長蘇貞昌也表示，他一向最痛恨眾暴寡、強凌弱，看到也非常憤怒，如今警方將3名惡煞收押，希望司法機關能夠嚴懲嚴辦。
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