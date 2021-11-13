貨車違停睡覺! 騎士閃避 慘遭對向車撞死（影／中天新聞）

一名羅姓貨車司機今年1月違規把車停在路邊睡覺，一名7旬老婦人為了閃車，遭到對向轎車輾過，搶救20日後因腦幹衰竭死亡。新北地院審結，認為婦人的死亡與羅男有因果關係，依過失致死罪判6月徒刑，得易科罰金18萬。可上訴。

判決書指出，羅男為貨車司機，今年1月6日下午把貨車違規停在新北市板橋區一處路段，佔去該向車道，導致20分鐘後騎車經過的7旬老婦人為了閃避貨車，不慎重心不穩，整輛車飄移、連人帶車噴到對向車道，遭到對向轎車輾過，搶救20天後仍因腦幹衰竭離世。

羅男在警詢、偵訊時坦承犯行，稱自己是趁著送貨前，怕待會上班沒精神，才會將車停在路邊小歇一會。案經婦人兒子報警，海山分局移送新北地檢署偵結起訴。

新北地院法官認為，羅男有駕照，其所停放的路段確實畫設紅線，為禁止停車的路段，透過現場勘查報告等證據可認定，羅男違規把大貨車停在該路段，已佔用車道，影響其他車輛行經該路段的視線，且妨礙往來車輛的通行安全，認定羅男確有過失，其行為與婦人死亡有因果關係。

法官指出，羅男的行為導致婦人死亡的結果，造成被害人家屬精神上創傷，念及羅男坦承犯行、調解無法成立等情狀，依過失致死罪判6月徒刑，得易科罰金，以新台幣1000元折算一日。可上訴。