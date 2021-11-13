衛福部長陳時中去年脫口罩唱歌喝酒的影片曝光後，國民黨主席朱立倫11日質疑，現場疑似有女侍坐陪，強調如果中華民國閣員可以在這樣的場合、這樣的環境，有女陪伴的情況之下，若是國民黨的早就已經下台了。當日約陳時中赴宴的義守大學公共政策與管理學系系主任劉鴻陞表示，是朋友聚會，現場也沒有女陪侍，揚言拿1億元和教職，跟國民黨主席朱立倫對賭。有網友發現，劉鴻陞不僅是前國民黨立委劉憲同之子，還是高雄銀行董事，也是高雄市政府法人代表，名下竟有6間公司。

根據《東森新聞雲》報導，有網友查詢資料發現，劉鴻陞的父親是前國民黨立委劉憲同之外，還是高雄銀行董事、高雄市政府法人代表，他名下竟有6間公司。網友直言「看來這樣的身家別說1億，就算是10億也不在話下」。

還有網友認為，「結果是超級大咖，不然也請不動陳時中。」、「原來人家真的拿得出1億欸。」、「以前我們系上教授是另一間大學的董事，跟中小企業老闆也都很熟。覺得教授自己只是做身體健康的。」

根據義守大學公共政策與管理學系網頁介紹，劉鴻陞在美國拉文大學（University of La Verne）取得博士學位，在義守大學任教10多年，專長在公共政策、公共管理。而劉鴻陞的父親劉憲同，原本是國民黨籍立委，2001爭取參選縣長失利，但在輔選吳光訓、黃八野過程中產生爭議，致使民進黨楊秋興勝選，隔年劉憲同被扁政府延攬出任唐榮董事長，並改入民進黨。

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