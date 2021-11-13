56歲港星溫兆倫當年因帥氣外型走紅兩岸三地，被封為「最帥小生」，近年把事業重心轉往大陸，並跟上直播帶貨風潮，但觀眾數不斷下滑，讓他忍不住開直播抱怨明星難做，引起網友熱議。

溫兆倫近年影視作品雖不多，但他在大陸經營房地產、美容生意，賺進豐厚的收入，據悉身家破億，而他也把重心放在直播帶貨，之前還叫賣起衛生棉、安全褲等女性用品，但線上觀看人數卻僅有1千人左右，不少人認為一個50幾歲的男藝人賣女性用品很奇怪，看起來非常尷尬。

溫兆倫之前叫賣線上人數不如預期，開直播吐苦水。(圖／翻攝自微博)

不知是否因為觀看人數下滑的關係，日前他開直播大吐苦水，據《香港01》報導，期間他看起來像喝醉酒，臉紅紅的且情緒激動對鏡頭指手畫腳，「我們做明星的表面看起來光鮮亮麗，其實比坐牢還慘」、「我不像別的明星，有人幫忙錄視頻，所以人氣高」，並直言自己剛開直播時有3萬人觀看，現在不到2千人。

不少網友看到他這樣，也紛紛留言叫他別直播了，他的老婆也直接過來摀住他的嘴巴，提醒「不要再說了，趕緊去睡」，並找理由關閉直播，才免於他胡言亂語講出不該講的。