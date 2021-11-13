1名20歲的黃姓男子今（13）日清晨在高市大寮區，行經光明路三段和翁園路口時，疑似未踩煞車，車子直衝陳男夫妻機車，導致對方噴飛後送醫後宣告不治，經警方調查黃男不僅酒測值為0.41毫克，還是「無照上路」，讓前主播蕭彤雯氣憤在臉書發文喊話嚴懲酒後開車。

蕭彤雯在臉書PO文「到底要怎樣才能阻止這些人酒後開車，這名駕駛20歲，酒測值0.41毫克，代表這至少喝了一瓶750ml紅酒，或是六瓶330ml啤酒，直呼「這樣你還敢開車上路！？」且擔心「撞飛的夫妻，一人53歲、一人54歲，兩人都當場死亡，雖然不知道他們的家庭背景，但這個年紀如果有孩子，有可能還在求學階段。爸媽騎車出門，卻成為兩具冰冷遺體，究竟要他們的家人孩子如何接受。」。

蕭彤雯說「雖然還不知道當時詳細狀況如何，機車行駛是否也有違規，但酒後就是不該開車上路。因為不管是判斷力、反應力，都不足以應付突如其來的行車狀況」，直呼「酒後不開車真的不能再只是口號，或是交通宣導作文比賽的題目了！只能嚴懲！嚴懲酒駕、酒駕跟虐童都是零容忍。」

又是酒駕肇事 高雄20歲男駕自小客直撞機車 5旬夫妻噴飛慘死(石秀華翻攝)

蕭彤雯對於酒駕跟虐童都是零容忍。(圖／蕭彤雯臉書)

蕭彤雯也找影片看「黃姓駕駛完全不踩煞車」，並補充說「現在代駕真的很方便！或是叫車回家，隔天再回來取車也行。」問題是她認為「撞死人上新聞的這些人，根本就不會想這麼做！而且他們絕對沒有這麼做過！一直都是酒後開車，直到出大事！所以這些人就應該被嚴懲！因為在出事之前，他們已經不知道這麼做過多少次！根本是長期犯罪者！」

※中時新聞網提醒您：酒後不開車，飲酒有礙健康。