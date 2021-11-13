法國今天悼念巴黎恐怖攻擊6週年，當年伊斯蘭國（IS）分子在晚間對巴黎一座音樂廳、若干餐廳和酒吧以及一座足球場發動同步攻擊，造成130人死亡。

路透社報導，法國總理卡斯特克斯（Jean Castex）今天率同其他官員肅立默哀，悼念2015年11月13日在巴塔克蘭劇場（Bataclan）、法國國家體育場（Stade de France）以及某些酒吧和餐廳遭到攻擊的遇害者。

這是法國在和平時期遭到的最致命攻擊，涉案的20名男 子今年9月開始受審，其中32歲的摩洛哥裔法籍男子阿布岱斯蘭（Salah Abdeslam）據信是執行攻擊嫌犯的唯一生還者，其他嫌犯若非自行引爆身亡，就是在攻擊中遭警方擊斃。

其餘19名受審嫌犯則是被控提供作案用的槍械和車輛，或在這起所謂「法國版911事件」中扮演了一定角色。多數被告一旦審判定罪，將獲判無期徒刑。