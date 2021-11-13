3X3.EXE聯盟賽新北站13日在淡水金色水岸登場，球場就架設在淡水河畔、以觀音山為背景，在熱鬧的淡水商圈旁展開北區男子組第8回合賽事，但因天候狀況不穩定，比賽進行到中斷因雨中斷，未完成的賽事將擇日補賽。

3X3.EXE為全球最大的跨國3X3籃球聯盟賽，今年台灣站賽事自9月初開始於全台巡迴，從信義區台北香提廣場開跑，陸續造訪台中麗寶度假區、宜蘭新月廣場、新北市民廣場、台南南紡購物中心、高雄駁二塔前廣場，以及基隆、新竹芎林等聯盟精心挑選的地點，結合籃球和台灣美景，並透過轉播向全球放送。

本周新北站賽事就在捷運淡水站旁的金色水岸進行，不僅交通便利，景色優美的淡水河美景搭配精彩賽事，也吸引民眾駐足觀賽，儘管午後氣溫下滑，仍不減球賽的熱情氛圍，這也是本季北區男子組最後一站賽事。

台北天淨上周在新竹站賽事奪下隊史首座單站冠軍，本週依舊來勢洶洶，今天首戰對上宜蘭烤哇邦嘎，陳韋名一出手就是兩分，個人單場飆進7顆外線，追平新北Footer賴冠瑜上週寫下的本季聯盟最高紀錄，也讓比賽掀起高潮，而台北天淨在小組賽拿下二連勝，和宜蘭烤哇邦嘎同入四強。

比賽進行到小組賽B組最後一戰前，比賽現場開始下起細雨，聯盟顧及選手安全，讓賽事在陰雨綿綿的低溫中喊停，擇期再繼續完成剩餘賽事。

下周六接著將在台中大里國民暨兒童運動中心進行南區第8回合、也是最後一回合賽事，台灣總決賽訂於11月27、28日在台中火車站開戰，男、女子組所有參賽球隊齊聚，爭取最終榮耀！