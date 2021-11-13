南投溫泉季－東埔溫泉季「玉山戀．東埔情」13日登場，縣長林明溱丶信義鄉長全志堅及議員全文才，邀請全國民衆到南投旅遊，享受海拔1200公尺丶來自玉山的東埔溫泉，還可體驗布農族風情，採購最優質的高山蔬菜水果等農特產品。

全國海拔最高東埔溫泉季，「玉山戀．東埔情｣ 盛大登場。（廖志晃攝）

東埔溫泉季自開幕日起至12月5日，每周六、日都有各式體驗活動，名額有限，請事先報名。今年東埔溫泉區呼應健康養生主題，特安排兩條健行路線，分別為彩虹步道和八通關古道，彩虹瀑布路線有下午2點和4點兩梯次；八通關古道路線則只有1梯次，下午2點出發，兩條路線的人數上限均為20人，在疫情微解封的情況下，踏入山林、欣賞蒼翠山景、親近自然，舒緩疫情中的煩悶身心靈、盡情感受自然能量。

東埔溫泉季，「玉山戀．東埔情｣ 火把踩街。（廖志晃攝）

東埔溫泉季晚會邀請希娜巴嵐國小原聲團，和享譽國際的八部合音揭開序幕，接著由喜裂克文化藝術團、SALAW、雲火火舞團、台北愛樂管絃樂、全世煌原聲歌手輪番上台表演，點燃晚會熱情氣氛。

南投縣長林明溱，歡迎大家到南投旅遊丶東埔溫泉泡湯，採購優質農特產品。（廖志晃攝）

信義鄉長全志堅，歡迎大家到東埔溫泉泡湯，採購優質農特產品。（廖志晃攝）

眾所期待的持火把丶穿踩街，今年從東埔停車場開始，由東埔國小森巴鼓團和蒂卡森巴舞團帶領，伴隨輕快音樂，充分感受歡樂的氛圍與慶典的喜悅，踩街最終站回到東埔溫泉廣場，由SALAW舞團邀請遊客同樂原民大會舞。水利署第4河川局局長李友平丶信義鄉農會總幹事何建中等人，也共襄盛舉。

今年溫泉季推出3大溫泉區特色健康料理，以在地食材結合健康養生觀念，製作在地專屬料理，吸引遊客到溫泉區享用不同健康風味饗宴。東埔溫泉區選用原住民常食用的紅藜，再加入當地特產水果、味美高山蔬菜和新鮮Q彈魚蝦，運用創意巧思，推出養生健康高山料理，使遊客在泡湯旅遊之餘，還可以享用不同以往的原民美食。

林明溱表示，感謝交通部觀光局補助經費，舉辦溫泉季活動，帶動地方產業復甦。縣府對於東埔溫泉區的形塑及行銷十分重視，今年初完成內政部營建署補助的3億元前瞻計畫，辦理管線地下化，重塑觀光天際線，也打造特色的溫泉廣場及泡腳池，更邀請國際級大師蕭青陽打造逐鹿地標，並申請台灣好行路線抵達東埔，持續行銷東埔溫泉區。

縣府觀光處長陳志賢表示，秋冬季節，南投有優質的碳酸氫鈉泉美人湯，歡迎大家來吃美食、泡好湯。縣府並推出「南投玩很大，千千萬萬獎不完」，只要於2021年10月1日至2022年4月30日，在南投縣消費200元以上，登錄發票號碼即有機會抽現金，住宿還可以抽旅遊福袋，住宿溫泉標章旅宿業，更可以參加線上即時刮活動，抽GOGORO電動機車，歡迎大家來搶好康。活動詳情請參閱「南投旅遊網｣官網，或搜尋「樂旅南投」臉書粉絲團，就能獲得最新活動訊息。

全志堅表示，信義鄉推出「樂遊信義部落購」活動，即日起到信義鄉合作的60多家店家消費，購買伴手禮或餐飲消費滿399元丶旅宿業消費滿999元，即獲抽獎券1張，獎品包括機車丶冰箱丶住宿券及泡湯券等。同時舉辦「幸福信號，意義非凡」信義鄉攝影比賽，歡迎踴躍參與。

東埔溫泉區在玉山下，屬弱鹼性碳酸泉，水質清澈，從溪谷中自然湧現，呈現出熱氣蒸騰景象，後將泉水引導至旅館、飯店供民眾享受。遊客泡湯之餘，還可前往欣賞當地布農族文化，前往當地知名景觀如雙龍瀑布七彩吊橋、彩虹瀑布、情人谷等健行遊玩；隆冬之際，還能眺望白雪皚皚的玉山頂峰，泡溫泉同時眺望壯闊山景，堪稱最頂級的泡湯享受。