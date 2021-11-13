《紐約郵報》11日報導，美國拉斯維加斯的私人雙引擎客機擁有者，近日推出「愛在雲端」包機方案；只要花995美元(約新台幣27964元)，便可在5280英尺高空中享受45分鐘的「人與人連結」之旅。從飢渴的新婚夫妻、失去吸引力的久婚伉儷，到來自歐洲的花花公子，紛紛掏出鈔票享受雲端的私密之愛。

報導指出，飛行員布萊克駕著雙引擎客機在5000英呎高空漫無目的的穿梭著；就在他身後的飛機後段，他的乘客正不安分的「晃動著」。「每當飛機開始搖晃，我都能分辨是誰以及在哪搖晃」。

享受45分鐘無人打擾且浪漫的天空之旅，只要995美元；如果意猶未盡，只要花1495美元就能享受1個半小時的「空中狂野旅程」。機艙後面，則簡單布置一張鋪著紅色緞面布的床，以及寫著「我愛你」的性愛枕頭。

在這裡，人們稱呼布萊克為「東尼船長」。不論是滿足飢渴的新婚夫妻，治療失去愛情魔力的年長夫婦，還是提供歐洲花花公子心靈安憩之處，布萊克都帶著降噪耳機，用門簾擋住後方旖旎的春光。

他回憶道，曾有兩名旅客各自都被另一半賞了頂綠帽戴。這對被拋棄的男女彼此互不認識，在簽署離婚文件後在拉斯維加斯的高空相遇。當飛機起飛時，兩人還不親暱；但隨著愛之機降落時，兩人蛇吻，男人手捧對方豪乳，女生著享受著「手扒雞」，兩人拍下照片回擊他們的前任。

還有1個男人，他的妻子為他安排「雲端愛」行程，讓他非常訝異；不過，這男人嗨到喝下太多久，無法完成家庭功課，最後只好要求加碼延長時間。布萊克說道，「我說會再次為他們安排旅程。隔天早上，他大概9點時打給我，問說我妻子的女友在城裡，我們三人可以一起加入嗎」

最後，東尼船長也參加了；不過，他強調自己度過非常紳士的時光，「我不想把他搞砸了」。當一行人離開時，機艙滿是性感內衣與性愛玩具。

雲端愛行程已經營業約7年，除提供浪漫晚餐外，還舉辦過空中婚禮、冒險活動。問到是否曾被邀請一同同樂；他強調，即使如此他也不會把手離開操縱桿，「我喜愛性，但我更享受飛行」。