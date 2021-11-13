雲林縣長張麗善針對近1個月內，前立委朱高正、耐斯集團總裁陳哲芳、前駐泰代表李應元3位在政界、企業界有諸多貢獻的雲林人辭世，13日於臉書發表文章，表達對3位雲林前輩的悼念，強調他們的典範必將長存於世、讓人永懷。

張麗善於臉書上表示，來自北港的朱高正，從小就是不折不扣的「學霸」：台南一中、台大法律系、德國波昂大學哲學博士，儘管求學過程長年在外，但回台參與政治當選立委後，從未忘記雲林土地、雲林鄉親，推動政府自1990年起編列預算，全面補助農民水利會費。

張麗善寫道，陳哲芳總裁是古坑鄉人，談到雲林的觀光，他是非常重要的推手。1990年代，雲林雖有許多迷人的美景，但缺乏完整的旅遊配套，且沒有完善的5星級飯店，當時張榮味老縣長便商請陳哲芳總裁，於古坑當地投資蓋設飯店。

出於回饋地方之心，陳哲芳總裁欣然同意，當時張榮味縣長為了配合觀光旅遊發展，還特別指示工務及地政單位打通古坑鄉永光村外環道。劍湖山飯店於2000年元旦當天隆重開幕，遂成雲嘉地區的旅遊地標。

張麗善提到，李應元是崙背人，雖然彼此政黨不同，但他對台灣民主化的奉獻，對故鄉雲林的付出，仍讓她很敬佩。

張麗善寫道，這3位在政界、企業界有著傑出表現的雲林人，在短短1個月內相繼辭世，她的心情相當不捨。感謝這3位前輩在不同領域，以各自的方式對雲林、對台灣付出，雲林人前仆後繼，為這塊土地打拚著，她也會珍惜鄉親給她的機會，努力改變雲林，讓雲林一點一滴的變得更好。