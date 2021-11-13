T1聯盟熱身賽13日在高雄巨蛋舉行，首場由台南台鋼獵鷹出戰桃園雲豹，上半場差距最大至20分，獵鷹陣容士氣大增。上半場結束小小當機的情況下，被雲豹連投三分攻勢，獵鷹總教練吳志偉緊急喊暫停止血。第4節蔣喬安連投兩顆三分將氣勢拉回，最終以97比87拿下勝利。

在萬眾矚目下，台南台鋼獵鷹今日出戰開局就將比數拉至20分的領先，中場休息吳志偉教練也在休息室提醒球員態度，不可以掉以輕心。上半場張幃翔繳出全隊最高分9分，張幃翔賽後表示針對下半場的防守非常不滿意。

總教練吳志偉提到，「新球隊的成立都需要磨合期，兩個月的磨合還需要一點時間。現階段這批球員裡，沒有一個以前是先發的，一下子要他們跳到第一線，沒有辦法馬上適應。」而球隊中較年長的老將張家榮，今日也帶領小將們獲得勝利！「球員心態很重要。」張家榮賽後語重心長對球員喊話。

台南台鋼獵鷹職業籃球隊今日也邀請到立法委員張其祿、港都會會長盧鏡來董事長、螺絲公會蔡圖晉理事長等多位貴賓一同前往觀賽。現場氣氛在下半場的拉鋸戰中，一度緊張萬分。重回戰場的張家榮也表示，「能夠在這支球隊看到許多老隊友也一起拼搏，高興、興奮！」

賽後台南台鋼獵鷹董事長孫正強也到休息室鼓勵大家，球隊也獻上全隊簽名球以紀念首勝。吳志偉表示，「既然老闆器重我們，就要球員好好處理每一個球，提醒他們，既然有這個舞台，就要好好把握機會、好好發揮！」