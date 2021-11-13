台灣啤酒英熊職業籃球隊13日於高雄巨蛋開打的台灣運彩xT1聯盟高雄海港熱身賽，首度由豪華本土陣容迎戰台中太陽隊，最終比數88比74拿下勝利。台啤英熊總教練楊志豪表示，「雖然拿下勝利、整體球員狀況也不錯，但本場罰球命中率偏低，這是我們需要加強的地方。而陣中3位洋將也陸續出關，相信開幕戰的比賽會更加精彩。」

台灣球迷眼中一致看好的台啤英熊本土陣容不負眾望，一開賽拉出11比0攻勢，全場最高領先到24分。全場比賽共有4人得分上雙，當家射手黃鎮更是繳出最佳成績單，以三分球4成命中率，兩分球6投5中，拿下18分、3助攻、3抄截，朱億宗拿15分、6籃板、李啓瑋13分、4籃板與4助攻，以及黃聰翰12分。

今日T1聯盟高雄海港熱身賽共有3288名球迷進場，其中包含近百位台啤球迷至高雄巨蛋朝聖，參與賽前合照會並穿上台啤英熊特製「全綠以赴」短Ｔ、高舉應援板，燃起老台啤迷、新球迷的觀賽熱情為喜愛的球員加油。

台啤英熊隊長蔣淯安認為，「因為疫情關係有一陣子沒有打過有觀眾的比賽非常興奮開心，但同時也需要調適太過亢奮的心情，打出每一場好球。」台啤英熊總經理哈孝遠也表示，「高雄巨蛋場館舒適，非常適合看球，很高興能看到千名球迷進場，也期待球迷們在11月27日踴躍進場參與台啤英熊隊史首次主場賽事，目前規劃的開幕戰場邊活動、賽事體驗保證不負眾望。」

台啤英熊11月27日開幕戰同時也是T1聯盟元年首場例行賽，單場票已於FamiTicket全網購票網開賣，進場球迷將立即獲得開幕戰限定「全綠以赴」T恤，當天除了特別的開場表演外，比賽結束後也將舉行全隊簽名會。

除開幕戰特殊票價外，其餘單場票價包含場邊席2000元、英熊超特區1000元、球員後方英熊甩汗席600元、特區500元及普通區300元五種票價，同時也推出周邊里民、學生、孩童長者及身心優惠票價。此外，響應政府振興券方案，推出賽事現場憑動滋券或紙本五倍券500元，即可購買2張普通區全票。(僅可購買當日預售剩餘之座位，現場購票恕不選位，購票詳情請至球團官方社群。)