瑪莎拉蒂惡少打人事件震驚社會，所幸受害者經搶救多日已有意識，但3惡少誇張行徑引起大眾不滿，更有網友起底3人身家背景，其中主嫌張男家經營的「百桂食品」馬上遭抵制；沒想到可愛YouTuber魚乾（Annie）也遭波及，有網友湊巧發現她自創商品是由百桂代工，她本人也在IG證實，並無奈表示商品後續狀況。

YouTuber魚乾（Annie）以清新外型和活潑個性，廣受網友喜愛，除了經營YouTube頻道外，她也在2019年自創食品品牌，至今都能有不錯的收益；不過，萬萬沒想到最近震驚社會的瑪莎拉蒂惡少打人事件，魚乾居然也會受波及，更掀起網友間論戰。

有網友發現魚乾的產品是由百桂食品代工。(圖/ 摘自Dcard)

在瑪莎拉蒂惡少打人事件後，張男家經營的百桂食品已經遭到全網抵制，甚至Google評論被負評刷爆，該公司也宣布「暫時停業」；今（13）日有網友在Dcard發文，在觀賞魚乾自創品牌「魚乾的魚乾」產品上市影片時，注意到代工產人員穿的衣服LOGO很眼熟，才想起「這不是我們張惡少家裡工廠的產品之一嗎？」。

魚乾本人在IG證實產品是由百桂代工，但發聲明已終止合作。(圖/ 摘自魚乾IG)

立刻引起眾人熱烈討論，有人希望魚乾出面解釋，也有的認為魚乾怎麼會知道後來會發生打人事件，心疼她無辜被波及。對此， 魚乾今晚更新IG動態，證實網友說的沒錯，「我們第一時間就停賣並解約」，坦言自己也很無奈；沒多久又發聲明稿，強調因這次事件他們已發信終止雙方相關代工之合作，「目前銷售之新品皆非原廠代工」，並承諾「會持續保持品牌初衷，繼續提供最優質的商品給大家」。