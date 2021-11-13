被封為「鋼琴女神」的馬來西亞音樂家李元玲，琴藝精湛還擁有亮麗外型，喜引不少粉絲追蹤，近日她久違曬出泳裝寫真，只見穿著白色蕾絲比基尼的她，辣露前凸後翹火辣身材，濕身誘惑讓網友眼睛大吃冰淇淋。

李元玲近日在IG寫下：「久違的泳裝寫真回來了， 喜歡哪一張？」並曬出多張火辣美照，只見她穿上白色蕾絲比基尼，不畏寒冷進水裡，先是露出蜜桃美尻，之後轉正面胸前布綁上大蝴蝶結連接，飽滿酥胸和深邃事業線一覽無遺。

李元玲濕身放送好身材。(圖／翻攝自IG)
李元玲濕身放送好身材。(圖／翻攝自IG)

濕身後泳衣看起來有些透視，好身材完全藏不住，結實腹肌和纖細四肢，展現完美S曲線，令人稱羨不已，「太完美了」、「Beautiful &Sexy」、「啊，我心臟快受不了」。

李元玲平時熱愛健身、重訓來維持姣好身材，之前她也PO出從52公斤瘦到44公斤的對比圖，笑說：「男生會選第1張有D罩杯的我，女生會喜歡第2張有馬甲線的我，無論你喜歡哪一個，第2張才是現在的我，以後都會是。」不過雖然她之前身材有些圓潤，但不少網友都認為「重要是自己要喜歡自己」。

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