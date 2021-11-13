核四啟廢，可預見正反意見必然兩極，但可惜的是今天這場說明會，結果仍流於口水，不見科學說服。民眾最關心的核廢料處理問題，身為反方的執政黨，不說明核廢最終處置場如何解決，卻又推給「威權時代建立」的歷史結構，可說令人失望至極。

核四有沒有斷層，是不是活動斷層，今天的說明會，兩邊仍沒有可以說服大眾的直接證據。至於重啟要花多少錢，正方黃士修說是500億，經濟部次長曾文生則說是三倍、五倍，流於各說各話。

即使如此，所謂的說明會，仍要訴諸更多根據與科學證據，由民眾來作判斷。比較可惜，是曾文生指責黃士修，說他拿已故前環保署長李應元出來舉例，在消遣對方，但是黃明明只是舉例李應元反核，但也支持公投，卻被暗指消遣死者，這不是口水是甚麼。

核四要不要重啟，很重要一個問題是「核廢料如何處置」。黃士修舉台積電製造晶圓也有廢棄物為例，能不能說服人另當別論。當作為反方的執政黨，卻沒有理由迴避。

曾文生說核廢料放哪是「威權時代人民沒有表達自由」，當年的時代確實是，但這是既定歷史，現在如何處理，正是政府的責任，怎又推給歷史。

反方沒告訴民眾的是，台灣已經有三座核電廠，累積有幾十年的低放射性、高放射性廢棄物，這些要放哪裡？最後都得有一座「最終處置場」，而這正是政府的責任，也是新北市長侯友宜一直要中央回應核廢料如何處理的地方。

因此問題不在核四產生的核廢如何處理，而是現有核電廠的核廢料，最終處置方式政府到底要如何處理？如果能夠解決，那核四的核廢就根本不是問題。