國泰金控長期支持女力，繼2019年台北女力女麗、2020年台中女力女麗活動後，13日來到高雄駁二特區，冠名贊助2021高雄女力女麗Women’s Day，吸引近兩百人參加，國泰女籃林育庭、黃鈴娟、戴宜庭、鄭伊秀、及游泳女神陳思安、短跑健將胡家蓁、舉重好手江念欣、跆拳好手黃品潔等多位金牌運動選手，也特別到場與女性朋友們體驗豐富的運動課程。

除了優秀運動員外，現場更邀請到辣模Angelina、健身女神Hana、蜜桃臀女神紀艾希、聲林之王女神林怡廷及林茉曦與各位女孩們一起揮灑汗水、透過運動展現女力心自信！

國泰金控永續委員會總幹事廖昶超表示，「培力」是國泰永續主軸之一，除了希望女性重視財務健康，也希望透過有氧拳擊、瑜伽…等運動，推廣女性的身體健康，希望女性展現健康與自信，而高雄駁二是藝文薈萃基地，國泰金控選擇在此結合女性熱力，讓藝文及運動跨界結合，尤其疫情逐漸趨緩，透過戶外活動，將健康生活的氛圍，感染更多人。

今年的國泰女力女麗活動，為女性安排了一連串的有氧拳擊及舒活瑜珈，專業拳擊教練帶來4首歌曲，結合直拳、勾拳、膝擊、肘擊等動作，讓女孩把有氧與肌力結合，在短時間內爆汗燃脂，增加基礎代謝及心肺功能，連平常有在打籃球的國泰女籃選手，做起來都感覺是高強度運動。國泰女籃球員戴宜庭表示，有氧拳擊結合了全身性的律動、協調，還真的沒有想像中的容易！

今年的國泰高雄女力女麗活動，除了安排運動課程，展現女力外，今年也特別設置了美髮及美甲專區，讓女性展現美麗與自信，特別和高雄正修科技大學化妝品與時尚彩妝系的同學們合作，現場幫女性朋友打造運動的髮型及指甲，讓所有的女孩能夠美美的登場，參與體驗的莊小姐表示，從來沒做過美甲，這次能在女力活動現場體驗到，真的非常新奇有趣！

女力崛起，英國《經濟學人》雜誌更預言「世界經濟越來越掌握在女性手中，女性勢力將會是接下來數十年驅動全球區域經濟成長的主力。」女性在日常生活各種不同角色的變換之中，保有自我的Me time，顯得更為重要，國泰金控期盼透過女力活動，陪伴女性找到自信，勇敢活出自我。