去年6月疫情期間，衛福部長陳時中未戴口罩，喝酒唱歌的影片瘋傳，引發爭議。陳時中的聚會地點位於內湖區，媒體人吳子嘉看到裡頭的包廂場景竟表示，「這格局看起來還好吧」。

時事評論員李正皓13日在《董事長開講》網路直播節目中表示，影片中的地點為「Meat Store」，位於內湖區新湖三路XXX號奧迪中心P館鐵皮屋，鐵皮屋外面是一個大廳，春酒尾牙都可在這裡辦。

餐廳包廂裡面有個一方型桌子，前面有一台卡拉OK電視。吳子嘉卻表示，這格局看起來還好吧，只是陳時中看來喝到茫了，然後衛福部正式說明說，陳時中是因為朋友的邀約，唱了兩首歌就離開了。光是看陳時中投入的表情，他是嗨過頭、還是很茫？衛福部說，唱了兩首歌、待半小時就離開了；吳子嘉卻認為，依照專業老司機的判斷，應該超過半個小時以上的時間。

根據「Meat Store」餐廳臉書刊出的包廂宣傳圖片，裝潢、陳設、餐墊、餐具，甚至各色西式冷切拼盤與排餐類餐點，都與陳時中被流出的影片相同。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！