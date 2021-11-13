台中宋姓大學生遭到3名駕駛瑪莎拉蒂的惡煞打成昏迷，其中張姓主嫌被起底經營博弈公司，前科罄竹難書。有鄉民在論壇批踢踢分享，事故發生地台灣大道一旁林立博弈公司，大爆料鼎鼎有名的台中七期豪宅區根本是「博弈界的竹科」，文章一出立刻被推爆。

有網友在八卦板揭露，男大生發生車禍的路段為台灣大道，而台灣大道附近有一間瑪莎拉蒂展示中心，許多博弈公司隱身在上方樓層。對此，一名f網友回文，自稱他就在該展示中心附近的商辦上班，該區域就是台中七期，根本就是「博奕的竹科」。

F網友說，根據觀察，通常開瑪莎拉蒂、保時捷廠牌的跑車幾乎都為博奕公司的主管職，這群人清一色的特質就是「非常屁」，標準穿搭為，金項鍊與AP名表，他還經常在電梯遇到清點整大疊鈔票的人。

F網友分享，博弈公司多為24小時輪班制，因此該公司員工三餐以泡麵、PIZZA解決，「所以腸胃不好拉屎極臭，廁所常被霸占。」有次他在交誼廳目睹主管面試新人，主管說：「我們的工作偶爾會被審問喔」，但他卻聽到新人緊張地回覆：「客…客…客…服還會被審問喔？」

文章曝光後，不少網友大開眼界，留言回應，「所以七期根本不是豪宅，黑道住宅才對」、「你知道的太多了」、「台中不意外」、「科技新貴8+9」、「大大專業耶 沒錯 7期就是博弈的竹科」、「全台中都知道就只有警察不知道」、「中港路產業鏈」、「原來台灣有這樣的地方，長知識了」。