盧秀燕10日赴台中榮民總醫院探視傷者與慰問家屬。（台中市政府提供）

對於台中市長盧秀燕對宋姓男大學生案的家屬彎下腰90度深深鞠躬道歉，美麗島電子報董事長吳子嘉表示非常了不起，蔡英文總統應該要學習一下！

台中市7日清晨發生一起開瑪莎拉蒂名車的3煞，爆打發生擦撞車禍的宋姓男大學生案，引發社會譁然，市長盧秀燕10日晚間在臉書強調，拒絕任何人企圖挑戰法規秩序，將嚴厲查辦暴力犯罪。

盧秀燕10日抵達醫院後，一見到家屬就立刻彎下腰90度深深鞠躬，也說真的非常抱歉！盧秀燕表示，看到孩子受傷真的很難過，也覺得很抱歉。她已責成警察局「嚴查重辦」，朝暴力殺人、組織犯罪嚴辦。

對此，吳子嘉13日在《董事長開講》網路直播中大讚，盧秀燕很了不起，太了不起了，最令他佩服。

吳子嘉強調，盧秀燕就是一個媽媽型的市長，也沒有博士啊！也沒有留學，可是她很誠懇，碰到問題就認錯。民眾的小孩被打到腦溢血，盧秀燕就一個人跑到加護病房探訪，這就是台灣簡單的典範而已，很誠懇的面對問題，做正常人而已。

吳子嘉認為，蔡英文總統應該要學習一下，要向老百姓認錯，才會贏得更多的尊敬。