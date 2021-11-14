2002年初，時任立委的黃顯洲傳出遭人設局，和人在高檔飯店開3P性愛毒趴，事後卻被拘禁、拍裸照，花了80多萬才獲釋，檢警找到當天約黃的詹姓女子；綑綁恐嚇的游姓男子，游最後轉為「污點證人」，將詹女因缺錢花用，設局勒索的內幕全盤托出。

立委仙人跳案，參與整個勒索過程的游姓男子到案後，原本一直行使緘默權，但後來認為自己並非主謀，沒必要幫詹女扛罪，最後終於講出這起預謀的強盜案內情。

檢警調查，詹女因為沉迷賭博電玩，之前已負債累累，後來連母親幾十萬元的存款都輸光，因無法交代，便在2001年12月底，找游男商量洗劫黃顯洲。游說因認識詹女很多年，看她為錢焦頭爛額，基於「情誼」勉強同意。

詹女後來知道黃在台北，以母親被人倒會為由，找黃到飯店房間商量，黃答應2001年12月26日晚上碰面，詹女就向應召站調來花名「雪兒」及「香兒」的兩名陸籍女子，黃出現時，詹誆稱兩人是表妹，要一起研究如何處理。

過程中詹女伺機讓黃吃下搖頭丸，再引誘黃與兩女發生性關係，游男則一直在外等候，27日凌晨3時許，游假扮是詹女父親，怒氣衝衝地闖進房間，對著一絲不掛、昏昏沉沉的黃破口大罵，指他強姦自己的女兒。

游隨後以預藏的膠帶將黃綑綁，並且拍下裸照，接著便與黃商談「和解費」，表示若不解決，就要他身敗名裂，立委也別想再選，期間還拿出1把玩具手槍恐嚇他，逐漸清醒的黃迫於無奈，只好交出提款卡和密碼，游陸續領出80萬元，黃最後哀求不會逃跑，游、詹還將他身上名錶和1萬餘元現金洗劫，拘禁5天後才讓黃離去。

此案真相大白後，2005年法院依強盜罪，判處詹女7年6月有期徒刑，游因轉做污點證人獲減刑，判刑6年，黃顯洲因服用搖頭丸，被裁定勒戒15天，他也成為中華民國首位遭勒戒的立法委員，原本前途看好的他，一任立委結束後也不再參選連任，後來從事房產開發事業，從此淡出政壇。

※作者簡介：「社會老大」是一群資深的媒體記者，經歷許多社會事件、司法新聞採訪，看盡人間繁華，透過「社會9點檔」，帶領新舊閱聽人，回顧當年新聞事件，引以為鑑。