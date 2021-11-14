周治平在1980至90年代台灣流行音樂蓬勃歲月是不可或缺的精神象徵，更是許多大牌港星的音樂推手，周治平會唱歌會製作更會寫歌，合作過的對象都是天王級藝人，當年劉德華的一張紙條最令他印象深刻，「華仔是很用心的一個人，尤其對待身邊的工作團隊，他不是只知道你姓什麼叫什麼，我從收到他第一張紙條開始就被他收買了」。

周治平曾為劉德華製作過2張專輯，包括1991年的《我和我追逐的夢》以及1992年《謝謝你的愛》，回想第一次和劉德華碰面開會，向來有禮的華仔特地跑到他的辦公室想先打聲招呼，「當時我剛好不在，他就在我桌上留了張紙條，紙條上寫著『治平兄，來訪未遇甚憾，很欣賞你的〈馬屁王朝〉，當時我已經出了第1張專輯《青梅竹馬》，〈馬屁王朝〉是專輯裡沒打過的歌，我才知道原來他整張專輯都聽完了，而且他挑了1首他中意的歌寫在紙條上」，天王的貼心舉動，讓周治平感受到被重視。

後來有幸與張國榮合作，第2次見面時，周治平收到一件襯衫禮物，回到家一試穿，沒想到尺寸竟然剛剛好，袖長、領口...整件衣服完全合身，「張國榮當時都已經那麼大牌，但對於周遭人事物細節還是那麼用心」。梁朝偉1993年推出國語專輯《一天一點愛戀》，極具個人特色的唱腔驚豔台灣歌迷，當時的製作人就是周治平，「大家都覺得他的唱片不會賣，我心想如果能做起來不就是我的功勞嘛」。

周治平曾為劉德華製作過2張專輯，包括1991年的《我和我追逐的夢》以及1992年《謝謝你的愛》。（圖/中時資料照）

於是2人碰面聊天，從工作聊到生活、從生活聊到感情，最後周治平為他量身打造3首歌，「他給人家感覺交過很多女朋友、很多情，但其實他內心有脆弱的一面」。合作過後，周治平才發現梁朝偉的個性特別又敬業，「他是那種一旦信任你就會完全配合，且付出程度令人難以想像，拚命到你會怕的那種，但他如果覺得你不行，你可能第2天就找不到他了」。

2000年後周治平接下許志安第4張國語專輯 《甲乙丙丁》 製作，其中〈上弦月〉一度不被收錄，「其實他本人及唱片企劃當時都不喜歡這首歌， 苦勸他們好久，收歌後再逼著他們打這首歌」，靠著周治平獨道眼光，才讓許志安當年憑藉著這首歌紅遍全台，「他有很多歌唱起來都很苦，〈上弦月〉 是他最陽光的一首，他苦起來不好看，當他充滿陽光時才是最帥的」。

莫少聰的《與你相逢》是最令周治平感動的專輯，「他唱歌天賦並不好，但他努力程度是你想像不到的」，莫少聰當時拍電影脊椎受傷仍堅持來台錄唱，坐也不是站也不是，咬牙忍痛連續錄唱12小時再趕回香港，即便在眾多歌手中，莫少聰的歌唱實力並非最棒，但在周治平眼中，絕對是最努力的一位。

音樂生涯閱歷無數，周治平特別感謝自己生平第一位製作的歌手，就是1985年與齊秦合作《出沒》，「我剛進唱片公司當助理製作，什麼都不會，幸好齊秦是有經驗的，大部份都是照他的想法去做」，從齊秦身上學來的點點滴滴，累積成就周治平將近40年的製作生涯。