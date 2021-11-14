短短1個多月，精英電腦陸續發生獨立董事辭任、總經理忽然請辭、董事換人，而人事動盪的背後，卻可能與大同團隊的內部矛盾有關。

11月8日傍晚，大同子公司精英電腦發出重大訊息指出，甫於10月28日辭任大同獨立董事、並在29日擔任精英董事的王金來，將接下精英副董事長與總經理職務。而過去被外界視為「親林郭派」的王金來，短期內幾番職務調動頗令外界好奇。

「如果我要出任集團子公司的任何職務，按照公司治理，我要先辭任獨董，才能擔任職務。」針對職務上的異動，王金來第一時間也向本刊說明，「這樣的異動主要是任務的需要，未來接下這個位置可說是任重道遠，但我會全力以赴。」

前總座爭議中離職

精英兩席董事跟著換

精英近期的人事異動，一切可從10月初開始說起。10月4日，精英獨立董事劉鎮圖辭任後，20日原總經理許志宏也主動請辭，緊接著28日王金來辭去大同獨董，隔日，大同派在精英電腦的3席董事中，兩席法人代表何春盛、林清祥也被撤換，由王金來與林宏信接任；直到11月8日，王金來接任副董暨總座。

一連串的變動，不免讓外界好奇如此大動作調度的必要，甚至，許志宏的去職也傳出與「遭到清算」有關。對此，精英電腦董事長鍾依文明確否認清算說法，而熟悉內情人士則指出，精英近期一連串堪用「動盪」形容的人事變化，據了解，其實與大同團隊現階段的內部矛盾頗有關聯。

先就許志宏的去職來看，本刊掌握消息指出，許志宏的辭任確實並非單純的生涯規畫考量，而是涉及個人行為上的重大爭議情節。本刊向精英求證，公司坦言今年9月初許志宏的確遭到內部同仁的舉報，個人行為涉及數件重大爭議案，除了有違公司規章之虞，甚恐涉及法律責任，因此經公司獨董進行調查；為謹慎處理，也委請外部律師事務所提供第三方意見，未來針對部分不法情節，將依法辦理。

10月20日，精英召開臨時董事會，就公司內部調查結果討論，全體董事無異議通過許志宏解任，並由鍾依文暫代總經理一職，但在公司解任前，許志宏率先主動提出離職。

值得一提的是，許志宏辭任總經理後不久，大同派在精英董事會的兩席代表何春盛、林清祥即被撤換，這樣的時間巧合，即被熟悉內情人士解讀為「大同團隊內部矛盾升級」。

原來，精英內部盛傳，大同總經理何春盛在7月9日一趟巡視子公司精英的行程中，對剛接任總經理不久的許志宏表示，精英的決策要以母公司為主，被認為頗有主導精英決策的意味。此外，即使在7月21日鍾依文接掌董事長後，據指許志宏每周仍會親赴大同公司，向何春盛報告精英運作情況。

更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1299期)