最近美股又傳來喜訊，企業財報、就業率以及拜登基礎建設過關等，四大指數都能創新高；亞洲股市則漲跌互見，台股輪由獲利好的航運、晶圓三雄、鋼鐵、塑化、板卡、ＡＢＦ族群推升，指數站上一七五○○點，相對還是強勢的。日韓港等亞股大多拉回或橫向整理，主要就是台股正值公布第三季獲利，已公布前三季ＥＰＳ超過十元者，超過五十五家！當然美股還是全球指標所在。

美國企業財報進入尾聲，業績大多較正面；聯準會開會決議將開始逐月縮減一五○億美元資金，ＱＥ將退場，而發表對未來言論中，認為距離升息還有一段時間，大致上都在市場預期中。全球資金加速流進美國；加上美國十月就業報告報喜，推升市場對經濟復甦的樂觀情緒。

航空旅遊及消費股校正回歸

另一方面是美國先前實施長達二○個月旅遊禁令後，終於自八日起開放英國、巴西等超過三○國旅客入境。隨著國際旅客再次踏上美國國土，零售業期望人潮帶來錢潮。國際貿易署（ＩＴＡ）統計，一九年國際旅客在美國的消費支出超過四三四億美元，占全美旅遊觀光帶動的消費支出比重達二七％。此舉使得航空旅遊及消費股大為振奮股價上漲。例如達美航空短短一周股價從三八美元漲至四五美元之上、美國航空從十八．八美元漲至二二美元。零售股如梅西百貨股價更在近一個月內從二一．二美元漲到三一．九美。當然零售業還有時序即將進入感恩節及聖誕節購物旺季刺激。

美股多頭勢力不墜，原先由特斯拉、微軟、高通以及晶片雙雄輝達＋AMD帶頭飆升，傳產、金融及內需股可望又有基建利多，美股呈現電子、金融、傳產輪漲格局，預期經濟將進一步復甦。

美股四大指數都在本波上漲中創新高，只要十日線不破都屬強勢。歐洲股市在歐洲央行說短時間不考慮收縮資金下，各國股市都在今年或歷史高點附近；問題較大是在亞洲的中國地產問題接連引爆，相關公司常在香港出現停牌，惟深滬指數持續進行超過一個月的橫向盤整，深圳在年線及季線之間整理；上證指數則在年線附近，由於ＰＰＩ高攀，如今消費者物價指數也將上來，中國經濟正在調整，股市持平就算不錯。

貨櫃三雄股息值得關注

台股前幾周都是由題材股主導，包括二極體、元宇宙、低軌道衛星、矽智財、汽車電池材料、導線架等中小型股表現，惟短線漲多陸續拉回，且季報公布進入尾聲，有獲利低ＰＥ股開始抬頭，尤其是航運貨櫃三雄中的長榮前三季ＥＰＳ高達三○．二七元，全年將超過四○元；萬海前三季ＥＰＳ二八．三七元，皆排名股市前十名內，股價腰斬後慢慢盤堅，帶領陽明推升逐季站上季線，其他航運股也能跟隨；貨櫃三雄震盪，單日三家公司成交量又超過五百億元，由於國際運價在高檔震盪，即便明年運價下來，每股要賺超過十五至二○元似乎不難。當然最重要是股息配發，若能配發三分之一，殖利率也有十％左右，那麼ＰＥ及殖利率都具優勢，股價若不漲，台股也會受限。以長榮為例，做整體從二三三元跌至八五．五元的總反彈三分之一及二分之一計算，分別在一三四元及一五九元，可做參考。

由海運連結到空運，近期外資積極大買華航及長榮航，主要就是寄望國際解封後逐漸恢復空中交通。而從美國開始開放旅遊人口進入美國，且疫情已發生近兩年，疫苗普及，觀念上也傾向與病毒共存，時間上漸漸有利全球交通恢復。美國航空股大漲，其實台灣航空雙雄更強，主要就是靈活應變，兩家公司幾個月前就把部分客機改變成貨機，取代海運塞港出貨櫃又慢的利基。華航公布第三季ＥＰＳ○．五元、長榮航○．二九元，都已經回復至疫情前水準，第四季是旺季，不少海運轉空運訂單，華航有機會向每股賺○．八元以上挑戰，果如此將是近五年最高；長榮航則將轉虧為盈。又因為兩家公司低價轉虧為盈，容易造量，短線上下其手多，偏向滾量上升。

海運股屬於跌深反彈，航空股剛好相反，長榮航股價向近六年多來最高，華航也接近，相對上檔較無套牢賣壓，且有國際航空股同步上漲，短線較具有投機力。

至於今年獲利很旺的鋼鐵股，在美國基建計畫預算通過下，預計將支撐國際鋼價在高檔，事實上包括冷、熱軋鋼都還較年初有超過三成以上漲幅，鋼鐵股公布第三季獲利都有半年的三分之二或四分之三，ＰＥ低也具有明年高配息優勢。塑化股以台塑及台聚、亞聚及華夏為代表，十月營收再創新高，皆利反彈。

鋼鐵、塑化、紡纖基期低

低價紡纖股亦是，越南疫情放緩，當地成衣廠的復工率持續攀升，拉動整條紡織供應鏈重新動起來。大廠預估每周復工數字都愈來愈高，看好第四季營運升溫。

近期化纖聚酯尼龍系列價格也隨ＥＧ、ＣＰＬ漲價而調升，包括南紡、集盛、力鵬等業績都逐漸向上。十月營收成長力道相當大。南紡十月營收月增二四．八％，前三季ＥＰＳ一．五六元，預估全年將超過二元。該公司除了有南帝等轉投資外，台南廠超過十萬坪土地，陸續開發成科學園區或商場，目前價格又較半年前上漲。若數南科地產最大受惠者，南紡一定名列前茅，去年每股淨值十五．一四元，今年第三季才小增至十六．四七元，肯定沒有反映土地增值部分。以資產以及本業紡纖獲利都很好預估，股價不到三○元，算是相對低估了！

近一個月費半指數漲勢及漲幅都超過美國其他三大指數，十月中旬費半低點為三一六五點，本周已經超過三八○○點，漲幅高達二○％。其中晶片雙雄輝達、AMD以及高通分別上漲六○．六％及三七．二％，尤其是輝達集元宇宙、加密貨幣、ＡＩ、自駕車等於一身，漲幅最大。此外，設備商應材及科磊各上漲二九．五％、三五．六％；高通則上漲四八．二五％、賽靈思上漲三八％，這些強勢股大多與科技趨勢有關。

無論AMD、賽靈思、輝達或高通都與台積電有關，要做ＡＩ、高速運算都必須用到台積電七奈米、五奈米，或是明年的四奈米及三奈米，台積電具有軍火製造供應商角色，沒有台積電，上述這些公司也成長不起來。雖然遇到外傳三奈米發展不順或是供給蘋果晶片減少，但都是傳言；而蘋果更是缺其他晶片，銷售不是大問題。何況蘋果Ｍ１晶片大受好評，接下來Ｍ２還是以台積電為主要供應商，以台積電第三季ＥＰＳ六．○三元，前三季十六．五九元、毛利率超過五一％，全年預估每股可賺近二三元，ＰＥ二六．五倍，遠低於上述漲幅大的公司，而台積電或許受到龐大資本支出，以及地緣政治問題受外資質疑，但前董事長張忠謀依然看好台積電發展。近一個月台積電漲幅約十％，不僅不能與輝達等相比，績效也只有費半同時間漲幅的一半，算是偏低。日周ＫＤ值同步交叉向上，拉回可酌量買進。

聯電十月營收再創歷史新高，訂單依舊滿手，而目前市場較為認同是過去想打包賣掉的格羅方德，是全球第四大晶圓代工廠（市占率四％、聯電為七％），已在美國掛牌，目前總市值約三一五億美元（以五九美元計算），去年虧損十一．五億美元，今年上半年虧損三．○一億美元；聯電一季比一季好，前三季賺三九八．三一億元，約十四億美元，ＥＰＳ三．二一元，比格羅方德好很多，但是股價以六三元計算，總市值七八六四億元，約合二八二億美元，低於格羅方德不少，實在是委屈了。力積電十二月轉上市，前三季每股賺三．○七元，也低於聯電，力積電目前股價約在七五元，所以聯電應有補漲機會。

從晶圓代工拉出來，封測的日月光投控宣布要買五．五萬張庫藏股，股價介於九○至一五○元。第三季ＥＰＳ為三．二九元、前三季為七．五七元，全年將賺超過一個股本，但股價卻只有一百出頭，ＰＥ實在低，股價也具補漲機會。封測公司超豐前三季ＥＰＳ六．○三元、欣銓四．○一元、矽格四．七四元、南茂五．○一元，都是很好成績，換算全年ＰＥ都介於十一至十五倍之間。

ＰＥ低就有補漲機會

華碩以及板卡的華擎、技嘉、微星，前三季ＥＰＳ都很好。比特幣連蘋果的庫克都認為有意思，價格超過六．八萬美元新高，加上輝達大漲，對板卡族群有利，逢拉回可注意。

還有一個ＰＥ超級低的族群─電子材料通路，包括大聯大、文曄、增你強、威健等，今年獲利都超好。文曄前三季ＥＰＳ高達七．三元，第三季ＥＰＳ二．八五元，今年有賺一個股本實力，股價不到六五元；轉投資持有文曄二二％股權的亞洲最大半導體通路大聯大，當初併購不成，如今反而成金雞母；而增你強前三季ＥＰＳ三．四七元、威健三．四元，兩家公司全年每股都有賺超過四元左右實力，過去通路股都是高配息，未來股價將有高殖利率保護。

至於題材股部分，宏達電果然蟄伏多年後，再度一鳴驚人，股價一路拉升，不過十一日恢復正常交易，震盪幅度將擴大，是投機股；惟元宇宙是長線題材，短線發威後可能要進一步整理，不宜追高。

低軌道衛星題材較貼近未來實際行情，包括自駕車、元宇宙、６Ｇ通訊等都需要此傳輸介面，美國近期通過波音可發射衛星，連同貝佐斯的藍色起源及馬斯克的SpaceX，美國已經有三家公司上檯面將爭取未來衛星通訊市場，相較於中國、英國、加拿大各只有一家發展，未來美國主導能力大增。

而SpaceX已來台灣接觸中華電信了。不管是衛星製造零組件或是地面接收站，都是台灣強項，這次昇達科一口氣飆漲五成後，將成為未來指標，隨著美國三家公司發射衛星越來越多，台廠的商機將浮現，包括台揚、昇貿、金寶、建漢、康舒、元晶、啟碁、公準、同欣電、智易等都可作中長線追蹤。

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