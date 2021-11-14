退休後若想包租公、包租婆，但預算不夠買第2間房怎麼辦？如今可考慮另一種選擇，就是投資REITs(不動產投資信託)。理財專家盧燕俐表示，如果喜歡有利息收入，就選有配息的，如果希望多一點財富累積效果，就選不配息的，且REITs跟房地產一樣，可視為對抗通貨膨脹的重要理財工具。

REITs(Real Estate Investment Trust)，中文名稱為「不動產投資信託」，盧燕俐表示，簡單來說，REITs就是把不動產證券化，把不動產包裝成基金的一種理財商品，內涵很多元，收益來自商辦的租金、通訊基地台出租，以及物流倉儲出租等等，買房子預算不夠、沒辦法買商辦，或是覺得買房負擔太沈重，就可以考慮買REITs的基金、REITs的ETF，讓投資人也可以用小錢投資不動產，當包租公、包租婆收租金。

盧燕俐指出，統計台灣的REITs相關基金績效發現，今年以來，專注在美國區域的績效比較強，績效最好的摩根士丹利美國房地產基金近1年的報酬率達40%，其次是路博邁NB美國房地產基金，報酬率有33%，而聯博全球不動產基金報酬率為27%，至於野村全球不動產基金的報酬率則為20%，可以發現美國區域的REITs基金與全球型REITs的績效相差10-20%。

雖然目前市場上有一種聲音認為美國是領先全球景氣復甦，所以美國型的REITs基金表現比較強勁，接下來包括日本、澳洲、亞洲等全球型REITs則有補漲空間，不過，盧燕俐認為，由於美國復甦得很快，接下來可能要升息，各行各業的相關經濟數據會持續走高，因此，假如只有一筆預算，還是建議以美國的REITs為主。

盧燕俐也表示，REITs基金除了以新台幣計價，也有以美元等外幣計價，現階段美元應會維持強勢格局，既然現在是布局美元資產的好時機，她建議購買以美元計價為主的REITs基金，另外，REITs基金還有一個特色，有分配息與不配息，長期看下來，兩者之間績效不會差太多，假如喜歡定期有現金入帳，就選有配息的，假如覺得配不了多少錢，而希望多一點財富累積效果，則可以選擇不配息的。

至於REITs的抗通膨效果，她也以過去的統計來印證，近20年來美國核心CPI(消費者物價指數)是逐年往上，而美國富時REITs指數也是隨著核心CPI指數往上，但不可諱言，有出現兩次大回檔，第一次是2008年金融海嘯時，回檔7成多，第二次是去(2020)年疫情爆發後，回跌了27-28%，她提醒，REITs不是不會跌，遇到股災也是會跌，建議想布局REITs第一最好是用閒錢，第二則是採定期定額方式。

台灣有7檔REITs，且可以在證券市場交易，不過流動性非常低，每日成交量有的僅個位數；也可以透過投信公司或是上基金平台交易，購買投信公司發行的REITs基金。

※免責聲明：投資理財有賺有賠，基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，文中所提之基金內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。