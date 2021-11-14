在你的人生中，你最想感謝誰？處於人生逆境中，你有想要感恩的貴人？又來到了一年一度的「感恩節」（Thanksgiving Day），你最想感謝誰？在這個普遍流行於北美的美國與加拿大的全國節日裡，原意是為了要感謝基督教的神過去整年的贈與和豐收，現在每年10月第2個星期一是加拿大的感恩節，而美國的感恩節則是在每年11月第四個個星期四，在這一天家家戶戶會團聚在一起吃火雞大餐，有點像是台灣農曆新年「圍爐」吃年夜飯的意思，隨處洋溢著溫馨、歡樂的氣氛。

值此感恩節日，除了把自己想要感恩人好好做一番感謝外，不妨把握這個與家人相處的時刻，用一份保險來表達內心的感激之情，同時檢視自己與家人的保險保障是否足夠，以適時補足風險缺口，也能安心迎向即將到來的2022年！為父母投保，感謝養育之恩！

正所謂：「父母養育之恩，恩重如山！」父母在拉拔我們長大的同時，歲月也在他們身上留下了抹不掉的痕跡，我們長大了，而他們也愈來愈老了……。

感恩節為父母買保險，除了直接可以聯想到的意外和醫療保障外，小花平台保險顧問另外提醒，根據內政部最新統計顯示，國人平均壽命為80.9歲，其中男性77.7歲、女性84.2歲，兩者之間的年齡差距意味著，絕大多數女性可能要獨自度過至少5年甚至更長時間的晚年生活。

對此，小花平台保險顧問建議，最好能額外為母親投保、從「透過保險可以有效累積養老金」著眼，像是兼顧「身故保本」與「月撥回」需求的類全委保單就是不錯的選擇，很適合養老。

目前市面上的類全委保單多有現金撥回機制，加上投資績效穩定成長，許多人將這筆固定收益當作額外多了一筆生活零用金可以花用，或是更有心思地用作退休理財規劃、一種類似「退休俸」的概念，在降低投資風險之餘，也能滿足退休金流。