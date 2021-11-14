大豆異黃酮是植物性類雌激素，如果男生吃多了會不會阻礙男性雄風呢？網路上言之鑿鑿的傳言也曾被新聞報導，此外新聞也報導過喝太多豆漿會導致男性女乳症，在這些新聞中所採訪的「專家」也將矛頭指向大豆異黃酮，而且不只是台灣的新聞報導，對岸網路社群也都瘋傳著這些案例和文章：

「男生喝不得豆漿，小心讓你子嗣無存。」、「男生也長奶奶？就是豆漿惹的禍」不過，這是真的嗎？在科學上站得住腳嗎？

●不穩固的觀察型研究 造成恐慌

這都是過度詮釋了以下這幾個研究所造成的問題！美國楊百翰大學在2001年時做了一項動物研究，學者在這實驗中讓雄性大鼠攝取富含活性大豆異黃酮的飼料，5週後發現大鼠的睪固酮濃度下降。

2008年，哈佛大學在99位不孕門診的男性中發現，過去三個月的豆製品攝取頻率比較高者，他們的精子濃度含量反而比較低。

此外，哈佛大學醫學院在2011年收治了一位19歲糖尿病患者，此位患者已經吃了兩年含有豐富大豆異黃酮的全素飲食，而這個患者有出現睪固酮減少，性慾降低和性功能障礙，因此學者推測可能是大豆異黃酮影響睪固酮合成所造成。

就以上數篇研究，許多文章直指大豆異黃酮會造成男性性功能障礙的問題，但這真的是豆漿害的嗎？真的是大豆異黃酮吃太多所造成的嗎？

為了清楚暸解這個議題的真偽，我仔細看了這幾篇文獻內容與實驗設計，發現網路瘋傳的文章都有過度解釋文獻的問題。楊百翰大學做的動物實驗存在著現實生活達不到的問題。

在這篇研究中，老鼠吃的劑量以藥物劑量換算，相等於60公斤成年人每天攝取300毫克的活性大豆異黃酮，這個劑量是一天要吃到將近10多顆的膠囊，我想應該正常情況下不會有人這樣補充吧，喝豆漿更是無法達到這個劑量。

中國大陸的南昌大學食品科學與技術國家重點實驗室抽驗過市面上豆製品的大豆異黃酮含量，檢測結果發現每一杯豆漿（300毫升）大約只含有30毫克的大豆異黃酮，也就代表如果要達到實驗中的劑量，每天要喝到10杯以上，更何況豆漿中的大豆異黃酮是非活性的。

另外，哈佛大學收治的19歲患者案例，存在著糖尿病的問題，或許就是這位患者的高血糖導致性功能障礙，而非豆製品引起。

●也有研究認為吃黃豆有益男性

其實很多研究不認為大豆異黃酮或豆製品會造成男性性功能障礙，一項來自西班牙的研究，與先前哈佛大學的結果大相逕庭，在這研究內反而發現常吃蔬果和豆類產品，相較於常吃肉的族群，精子數量和活力都比較好。

洛瑪林達（Loma Linda）大學研究分析了32篇大豆異黃酮與男性睪固酮的關係，做出了大豆異黃酮不會影響男性賀爾蒙的結論。

而且所分析的研究中，還有讓男性吃到900毫克的活性大豆異黃酮，這個劑量遠遠高於我們每天喝豆漿、吃豆腐所得到的狀況，而在這個研究中都未發現造成男性性功能障礙的任何跡象。

依照上面的研究，直接補充大豆異黃酮都不一定減低男性雄風了，更何況是平常喝豆漿、吃豆腐呢！