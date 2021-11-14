藉由吃甜食所產生的愉悅感，既短暫，消失得還很快，接著焦慮、低落、疲憊感襲來，又會讓身體渴求更多糖分，叫人一不小心陷入惡性循環。原本想藉由甜食提振、安撫情緒，長期依賴甜食，卻使情緒波動更大，反而對穩定心神無益。美國做了臨床實驗，為控制病情請病患禁斷甜食半年，發現多數病人的憂鬱症狀獲得改善。

●不划算！短暫的歡愉 換來長期的疲勞

糖分攝取過多，恐怕增加肥胖、糖尿病、高血壓，以及憂鬱症罹患風險。糖分還會消耗身體裡的維生素B，令發炎指數升高。已經有慢性疲勞的人，若依賴攝取高糖分來提振精神，短暫有精神一下下，之後反而更累，根本問題完全沒有解決。

天天甜食糕餅不離口，嗜甜如命，可能會面臨幾個問題：

1、加速衰老進程。

2、增加慢性病風險。

3、不利於預防動脈硬化。

4、干擾大腦令情緒低落。

5、間接導致睡眠品質不佳。

●小孩子才吃甜 成熟大人都愛這一味

都不能吃甜，人生酸甜苦辣豈不少一味？非也非也。何不用更高級的甘味來取代甜膩？我們要擺脫的，是加工食品、精緻糖所引起的生活習慣病和情緒失衡，品嘗甘味的愉悅、快樂，是不需要放棄的。

怎樣能嘗出「甘」？台灣人最會喝高山茶，好茶入口後的回甘，就是一種甘。還有黃豆製品加醬油，會出現一股甘味，這是一種隱藏之味，靜心吃飯的人才能發現。或者是你聽我的話，活得歲數越多、吃飯嚼越多下，米飯、大麥、小米各種穀類你嚼嚼嚼，淡雅的甘甜滋味，你就吃到了，這樣讓唾液跟穀物充分混合，除了飯更好吃，還很能幫助消化。

此外，人參、紅棗、枸杞、甘草，以及不另外添加糖的果乾，都能嘗到甘味。我覺得最有意思莫過於「苦盡甘來」，苦瓜、苦茶、苦杏仁，入口苦，後味竟都是甘甜的，最是神奇！

我一個台南出生的朋友，最討厭人家說台南人愛吃甜，他說：「我們那叫甘！」不會做菜的人往鍋裡一股腦加糖，以為這就是台南味，最好是啦，這是死甜，而甘味是活的！

我常常在咀嚼他這個說法，慢慢體會中。於是我煮蔬菜湯的時候，會開始注意怎樣下料才好喝，怎樣能嘗到蔬菜的清甜。像是用紅蘿蔔、洋蔥、芹菜煮湯底，味道就非常好。還有就是喝水，好的泉水喝來鮮爽甘甜，特別是你運動過後小口小口品嘗，滋味更是甘美。

●好日子有你一份，苦盡甘來滋味長

很痛苦、很累人台語叫「艱苦」，拆解「艱」這個字，一邊難、一邊很，加起來豈不就是「很難」？「我這人生實在是太難了！」連續劇裡的悲情主角常常會這樣怨嘆。不過不用擔心，苦裡藏甘，正如陰中有陽、陽中有陰，再難再苦，一旦轉化契機出現，苦也能質變為甘。

轉化的契機有兩種，一種是你啥事都不幹，等著等著，靠時間醞釀，契機就被你等來了。另一種則積極一些，我通常靠這招，用心來轉念，苦盡甘來，能在轉瞬間實現。仔細覺察苦裡的甘，認真關注甘，質變就會加速。

小時候不懂，有糖吃就很快樂。學醫之後，知道吃太多精緻糖很傷身體，所以我常勸身邊的人少吃一些。四十歲後，我開始學著品嘗甘味，尤其那種苦甘苦甘的，最對我的味。知道甘在後頭等著，即便有再多的苦，也都沒什麼可怕的了！甘苦參半的人生，更有味。

●快樂任務：品嘗不同國家、不同來源的水

我很會喝！也很愛找人喝喝。每天都要喝好幾杯。一早起床先乾五百，一天沒喝足三千，就好像有件事沒做完。話說喝酒鬧事是傻人，能喝不醉才是高人，邀請你跟我一起每天喝，一杯一杯再一杯。不過喝得不是酒，是喝好水！

身心靈預防醫學專家洛桑加參醫師指出，用心品嘗好水，也能從中品嘗甘甜。(圖/時報出版提供)

可能因為小時候住高海拔山區的緣故，一般來說，冰山水、冰川水，我都很愛。不方便出國時，環遊世界不一定要本人去，用味覺感受異國風情，別有一番滋味，品嘗挪威的VOSS 氣泡礦泉水、義大利的聖沛黎洛、法國的Evian、斐濟的深層礦泉水……在台灣買水其實還滿方便的，選擇也多。

品水，也像是品酒、品茶一樣，能有很多樂趣。這回任務，請仔細品嘗水滋味，甘、滑、鮮、爽、潤、厚、純……你能嘗出幾種呢？

本文節錄自：【快樂醫學：藏傳身心靈預防醫學書】一書