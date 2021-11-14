新冠肺炎疫情期間，民眾看似對於保護自己免受感染有了基本認知。不過根據財團法人李慶雲兒童感染暨疫苗發展醫學文教基金會所做的《成人疫苗認知問卷調查》數據，發現多數成人對完整預防肺炎的方式仍是一知半解，近8成民眾不知如何「完整」預防肺炎。

●防治肺炎 不是只有新冠疫苗

肺炎型態多元，除了病毒型，還有吸入性肺炎與細菌感染等。臺大兒童醫院院長黃立民醫師指出，要全面預防肺炎感染及其併發症，最好能完整接種流感、肺炎鏈球菌及新冠等三種疫苗，才可能避免肺炎防線遭突破。

黃立民醫師指出，雖然民眾對新冠肺炎持續關注防治，但是會引發肺炎感染的病菌，不只有新冠病毒，更常見的反而是肺炎鏈球菌所引起的細菌型肺炎。

尤其國內連2年沒有流感、侵襲性肺炎鏈球菌疫情，民眾免疫力長期未被病毒激發，今年秋冬恐有反撲大流行的機率。

黃立民醫師提醒，當人體因感冒或免疫力下降時，肺炎鏈球菌便容易入侵，恐引發肺炎、腦膜炎、敗血症等重症，嚴重時恐致命。(圖/本報系資料照片 楊兆元攝）

●逾7成年長慢性病患是高危險群 未接種肺炎鏈球菌疫苗 恐增重症死亡風險

黃立民醫師提醒，當人體因感冒或免疫力下降時，肺炎鏈球菌便容易從呼吸道或血液入侵，輕則引起中耳炎、鼻竇炎，嚴重則引發肺炎、腦膜炎、敗血症等侵襲性疾病，可能致命。

肺炎鏈球菌罹病高風險族群為65歲以上長者、5歲以下兒童，慢性疾病患者，尤其以慢性腎病變、慢性心臟疾病、糖尿病、慢性肺臟病等為主。

黃立民指出，研究證實患有慢性疾病者，感染肺炎風險恐增加3-6倍，引發重症、住院風險較一般人更高出3-9倍。同時慢性病患感染細菌型肺炎的嚴重度及復發風險，皆可能降低患者長期存活率。然而，2017年國民健康訪問調查指出，台灣65歲以上肺炎鏈球菌疫苗覆蓋率僅14%，遠不及日本37.8%和美國69%的覆蓋率，肺炎竟成了慢性病患健康餘命的大破口。

●免於肺炎威脅 疫苗打造防護線

目前美國疫苗接種諮詢委員會（ACIP）與台灣衛生福利部疾病管制署皆建議，65歲以上成年人，若未曾接種過肺炎鏈球菌疫苗者，可先接種一劑肺炎鏈球菌結合型疫苗，再接種一劑肺炎鏈球菌多醣體疫苗，兩劑至少間隔1年。