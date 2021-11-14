拿到倫敦大學皇家哈洛威學院博士學位的艾梅·萊透露，博三時因入不敷出，曾住在路邊帳篷2年，冬天要自己劈柴生火，當時兼課的學生也不知道自己的老師露宿街頭。

流浪博士的問題不只發生在台灣，英國也相當嚴重，一名畢業自倫敦大學的博士透露，博士生時期曾淪落街頭睡帳篷長達2年，冬天超級冷，除了研究與教學，還得學習劈柴與生火，當時她兼課的學生都不知道自己的老師原來露宿街頭。

英國《衛報》（The Guardian）報導，目前已經拿到倫敦大學皇家哈洛威學院（Royal Holloway, University of London）博士學位的艾梅·萊（Aimée Lê）說，攻讀博士第3年時，由於必須搬出便宜的學校宿舍，她意識到收入無法同時兼顧生活開銷及研究費用，便和朋友借了帳篷開始睡路邊的生活，她說一開始相當害怕，剛好學校附近有人在紮營抗議，她就把帳篷搬過去，好讓自己不會感到太孤單。

艾梅回憶，冬天睡帳篷超冷，不過好在是空間小的單人帳篷，所以進去後一下子就暖和了，她記得有幾次下大雪，早上起床發現帳篷周圍積了厚厚一層雪，除了研究和工作，她還得學習砍柴和生火。

她把書本放在研究室，在學校洗澡，父母都不知道她過這樣的生活，學校及兼差的英文課學生也不知道她睡路邊，因為她擔心會破壞專業聲譽，形同過著雙面生活。談到自己的研究工作與教學，她說學生對她的課有好評價，她也舉辦國際研討會，「我的工作標準非常高，而且我非常專注。」

她說學生都以為她當老師有不錯的薪水及待遇，她確實有告訴學生事實並非如此，「但我認為告訴他們我露宿街頭有點太過了。」

艾梅來自美國，入讀皇家哈洛威學院時獲得學校提供的3年1.6萬英鎊獎學金，第一年也有來自美國政府的獎學金，不過作為國際學生，她還得額外支付8000英鎊，加上教學工資，她每年只剩1.2萬英鎊（約新台幣44.7萬）應付生活開銷，博三時學校宿舍又翻修，若搬到校外公寓，每年得額外支出3000英鎊，她只好選擇住在路邊。

艾梅說住帳篷期間，她預期博士畢業後生活能夠穩定下來，現在才發現自己太過樂觀，她在2018年拿到博士學位，後續曾短暫在植物園、小學兼差，之後在大學兼職2年，如今又得開始重新找工作了。

她說自己從今年4月就開始找工作了，期間有許多面試，包括近期在劍橋大學的面試，但是穩定的生活仍沒著落，她也曾想過是否要放棄教職夢想，但她認為自己非常適合教職，「我知道我會是個好老師。」

艾梅不是英國流浪博士的個案，英國大學和學院聯盟（The University and College Union, UCU）10月公布的調查發現，劍橋大學半數導師都沒有適當的合約，其中1/3導師為研究生或剛完成博士學位的人，甚至全英國各大學普遍都有這種現象。

另一名化名為瓊絲（Sian Jones）的博士畢業生說，攻讀博士學位期間，有6個月都借住在朋友家的地板，她同時間在大學兼課教授歷史，鐘點費只有15英鎊（約新台幣558元）。