四大公投案將於12月18日投票，藍綠高度重視。港媒評論指出，這四項公投將決定台灣政治與政黨生態，自今年5月本土疫情爆發後，台灣民眾對民進黨施政不滿情緒持續累積，大環境對民進黨相當不利，故公投通過的機率較大；然國民黨黨內近期出現分歧雜音，這點恐為公投埋下最大變數，國民黨不可不慎。

香港媒體《中評社》13日評論分析，四大公投案結果，將對台灣政治與政黨生態產生重大影響；公投結果是四個全過、部分通過或全被否決，各對政壇有不同的意義和影響，更將左右國民黨、民進黨的下一步，故年底公投案獲藍綠高度重視，雙方全力動員力拚大獲全勝。

評論認為，近期台灣民進產生不少變化，包括5月本土疫情爆發與疫苗荒等，這點從四項公投的順利成案，以及目前民調多偏向支持公投同意可見。故就目前的總體態勢來看，對執政的民進黨不利，因此四項公投都被否決的可能性小、部分通過的可能性大，甚至全部通過的可能性也並非無。

評論強調，雖目前大環境對國民黨較有利，但也並非無變數，這個變數正是國民黨自己。評論直言，國民黨內近期在公投問題上出現的雜音、分歧或不配合、不團結等消息，這極可能影響公投的動員與民眾的信心，故在這點上必須更加關注與謹慎。