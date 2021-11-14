奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐，星座運勢老師奧斯分享11/15～11/21星座運勢，處女座事業運最旺，獅子座愛情運最旺，射手座金錢運最旺；另外巨蟹座事業運需要留意，摩羯座愛情運需要留意，雙魚座金錢運需要留意。從整體運勢來看，處女座運勢最旺，高達5顆星，一定要好好把握下周的好運。

▍牡羊座

整體運勢★★★

牡羊朋友長久以來堅持的原則在下周受到挑戰，有可能來自家人或朋友，因為這樣的狀況，讓情緒稍稍受到影響。

▍金牛座

整體運勢★★

下周金牛朋友信心消退，連帶產生對自我的疑慮，面對手邊的事情掌握度下降。

▍雙子座

整體運勢★★★

下周雙子朋友顯得粗心許多，許多事情思考不足就付諸行動，累積的問題可能會有爆發的隱憂，奧斯建議下周要再多花點時間思考。

▍巨蟹座

整體運勢★★★

巨蟹座的朋友，下周將會放棄思考，顯得較為被動，面對工作也是如此，凡事使不上力，處理事情或面對問題時，將有強烈的厭倦感。

▍獅子座

整體運勢★★★★

下周獅子朋友非常積極上進，有更多自我的看法，追求精益求精的感覺。下周愛情運很旺，雙方更願意努力經營感情，讓這段關係更加穩定踏實，有意見不同的地方也能好好溝通。

▍處女座

整體運勢★★★★★

處女的朋友下周將充滿開心與愉悅，心靈的喜悅反應於外在，讓你看起來清新不少，若目前有煩人的事情，也能順利解決。事業運順遂，距離成功越來越近，手邊繁雜的工作有望告一段落。

▍天秤座

整體運勢★★★★

下周天秤朋友思緒清晰也活絡許多，面對問題時都能有效率地妥善解決，是適合思考規劃的一周。

▍天蠍座

整體運勢★★

下周天蠍朋友對現況感到不滿意，因此會有調整自己的想法出現，雖然願意付出行動，但卻有空忙一場的可能性。

▍射手座

整體運勢★★★

下周射手座的朋友，面對目前的環境感到能力的不足，因此有想提升自己的想法出現。下周金錢運最旺，正財運佳，適合投資，多留意國際投資走向方面的訊息，對你的投資會有加分。

▍摩羯座

整體運勢★★

過往的根基在下周動搖了起來，讓摩羯朋友面臨困境，建議下周在面臨狀況時，該花心思想一想其他出路了。下周愛情運不佳，雙方都無法有效的掌握未來，建議要好好調整彼此在感情世界裡的步伐。

▍水瓶座

整體運勢★★★★

下周水瓶朋友對於目前的現況感到知足，不像過去給自己那麼大的壓力，開始懂得享受目前的生活。

▍雙魚座

整體運勢★★

下周雙魚朋友，莫名開始念舊，因為這樣的狀況讓自己停滯不前。下周金錢運不佳，正偏財運都不是非常理想，甚至會有小破財的狀況，要特別留意交際應酬的金錢支出。

【本文轉載自「AUS．SOUL．TAROT 奧斯塔羅行動占卜」部落格，經作者奧斯老師授權轉載，更多資訊請上FB搜尋「奧斯塔羅行動占卜」粉絲團】