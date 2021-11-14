航空雙雄10月營收創新高，近期股價也跟著高飛，周五（12日）華航震盪收小紅，來到25.5元。有網友自曝手上華航股票已「高歌離席」，機尾留給別人賺，從曬出的對帳單顯示，才買進2、3月就暴賺近300萬出場。分析師指出，雙雄出現奇怪籌碼現象，外資周五狂買華航逾5萬張，反手砍長榮5千張，他認為，華航今年比較賺錢，股價相對委屈，若外資持續提款長榮航，股價倫理可能會打破，屆時華航股價將會超越長榮航。

華航上半年經歷疫情寒冬，每股虧損0.25元，第三季隨著疫情趨緩，再加上貨航價格飆漲，營運谷底大翻身，單季EPS衝上0.51元，一舉逆轉虧損局面，累計前三季淨利15.55億元，每股獲利0.28元。外資從10月26日起連14日買超，持股比率也從8％出頭翻升至15.21％。

法人認為，華航今年每股純益有望突破1元，明年挑戰2.4元，給予華航目標價29元。

長榮航第三季稅後純益14.83億元，EPS為0.29元，累計前三季稅後虧損5.7億元每股虧損收斂至0.11元。

周五航空雙雄股價兩樣情，華航盤中衝上26元創11年新高，終場小漲0.79%、收在25.5元；長榮航開低走低，尾盤下跌2.5%、收在至26.4元。

有PTT網友在股板發文，從兩三個月前16、17元開始布局華航，原本認為解封後報複性旅遊，應該能慢慢上25元，但是愛情來的太快，周五開盤苗頭不對馬上跑了，機尾留給別人賺。他大方曬出對帳單，總損益超過278萬元。

po文一出，一票網友紛紛恭喜賺錢，也分享自己看法，「不愧是華航王」、「賺死了 倒給韭菜」、「太貪婪等等又被困在山頭」、「都還沒起飛你就下機了..」、「我自己還保留四成機票~賭賭看」、「賺錢就是讚，剩下的留給高手吧」、「高割文之後會再噴10趴，不過你是對的，之後往下就人踩人」。

萬寶投顧總監蔡明彰表示，航空雙雄股票這麼猛是靠貨運撐起一片天，下周二（16日）長榮航、華航將調漲燃油附加費。以華航為例，過去三次加徵燃油附加費股價就上漲，2017年11月波段漲16.4%、2018年10月波段漲24.7%、2019年5月波段漲11.2%，可見後市還有空間。

他提到，周五出現奇怪的籌碼現象，這波一路加碼的外資，反手賣超長榮航空5688張，華航則持續吃貨52915張。

蔡明彰分析，長榮航的客運較強、過去飛安紀錄也較好所以機票就較貴，但現階段不是以客運為主而是貨運，因為邊境還沒有解封，以貨運來看，今年就是華航營收、獲利較強，不過股價卻比長榮還低，若外資持續買華航、賣長榮航，也許股價倫理會被打破，華航股價有機會超車長榮航。