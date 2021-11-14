春節返國潮將至，疫情指揮中心增加「7天自費入住集中檢疫所或防疫旅宿+7天在家居家檢疫」方案，引發雙北市長抨擊中央方案不該如此一變再變。台北市副市長黃珊珊12日在臉書提及，11日上午中央找地方開會，說是要聽地方的意見，也反映了旅館與計程車調度問題，及基層同仁查核的困難，當場反應希望只要分兩種方案14(入住防疫旅宿完成檢疫期14天)與7+7就好，原本以為中央還會把各縣市政府意見納入參考再修正一下內容，沒想到，中央下午兩點就公布三個方案(加上10天入住防疫旅宿+4天在家居家檢疫的方案)。

黃珊珊還原，當天開會當場反應希望只要分兩種方案14與7+7就好，讓民眾與旅館及基層同仁也比較好執行，而且10+4釋出房間數量非常有限，實在沒必要搞三個方案，原以為中央還會把北市與各縣市政府意見納入參考再修正一下內容，沒想到，中央下午兩點就公佈三個方案，「所以早上的會議應該只是提前告知我們而已，就算是開會討論，也還是沒有把地方意見聽進去啊」。

黃珊珊說，後來因有事須先離開會議，結果忘記關麥克風，離開時交代同仁「反正他們也不會聽我們的，請大家就一直講一直講」，之後自己接到其他縣市同仁的電話說「你剛剛忘了關麥克風，但是講出了我們的心聲...」；她也說，自己不是故意的，但中央此舉真的是累死三軍。

最後，黃珊珊說，只希望所有政策應該簡政便民，除了回國民眾，基層同仁也應該好好過年吧。