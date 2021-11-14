大家都喜歡錢財，如果能越多當然是越好，生活無憂沒煩惱，命理專家小孟老師在臉書指出，雙子座、魔羯座、天秤座、處女座的人將在年底迎來爆富的機緣，不只正財運旺，偏財上也會有幸運之神眷顧，可以得到富足的錢財收入。

第四名、雙子座：

年底在工作上的表現讓人很讚賞，不僅主動積極、親力親為，同時思考方面也很周全，運用雙子座本身頭腦的靈活，能夠讓工作進展更加順利，使得上司主管對你有更深刻的印象，在環境不佳的情況下，要好好把握年底加薪的機會。

第三名、魔羯座：

魔羯座在偏財上，想買彩券的人，不會只是流於空想，年底會有實質上的獲利，可加把勁！而幸運之神也會在你的家庭上為你眷顧，給你支持的力量，讓你無後顧之憂的打拚來賺取富足的收入。

第二名、天秤座：

天秤座在正財上可以得到不錯的財富收入。尤其是在業績收入，藉由水星的加持，能讓你們有如舌粲蓮花般的口才說服力，打動客戶的心，再加上天秤本身的魅力，要能有好的業績收入實在不難。

第一名、處女座：

處女座年底可說是非常幸運，財運是受惠於工作上的好運，可能是之前勞苦功高的關係，所以財神特別加持你們，幫助你們在偏財運上能有好的運氣。

【本文轉載自「小孟老師星座塔羅牌之清水孟」粉絲團，經作者小孟老師授權轉載，更多資訊請上FB搜尋「小孟老師星座塔羅牌之清水孟」粉絲團】