俄羅斯「塔斯社」（TASS）報導，由於冬季的惡劣氣候，擔任俄羅斯海軍旗艦、同時為該國現役唯一航空母艦的「庫茲涅佐夫海軍上將號」（Admiral Kuznetsov），相關維護與升級作業再度遭遇延宕。

俄羅斯聯合造船集團（United Shipbuilding Corporation）副總裁科羅廖夫（Vladimir Korolev）6月才告訴俄羅斯「塔斯社」（TASS），「庫茲涅佐夫海軍上將號」將於2023年上半年完成維護與升級作業，並於同年6月至7月出海試航。

但消息人士近期透露，雖然第35修船廠的新乾塢已準備好於今年底接收「庫茲涅佐夫海軍上將號」，但由於該船廠位於北極圈內城市莫曼斯克（Murmansk），冬季氣候相當惡劣，因此將延至2022年6月進塢，在相對溫暖的季節進行作業，預計維護與升級將延至2023年夏季完成、同年年底交付俄羅斯海軍。

「庫茲涅佐夫海軍上將號」的大規模現代化升級和維護預計耗費7.15億美元（約新台幣200億元），會更新電戰、通訊、作戰網路、戰機起降、船艦動力和近迫武器系統等，還將小幅增加戰機攜帶量，從目前的24架Su-33和MiG-29提升為26架。

雖然「庫茲涅佐夫海軍上將號」是俄羅斯海軍現役唯一的航空母艦，也是該軍種的旗艦，但其服役歷程常被外界笑稱「受到詛咒」。該艦2009年電力系統火災導致1名船員殉職；2012年在法國海岸拋錨，被迫由拖船解救；2016年由於著艦系統故障，在2週內損失2架艦載戰機；2018年又因浮動船塢沉沒，導致艦身被重型起重機撞出一個大洞；2019年則發生大火，不僅有2人死亡、14人受傷，更造成價值約800萬美元（約新台幣2.2億元）的損失。