俗話說「千金買房，萬金買鄰」，儘管買房是筆昂貴投資，但隔壁鄰居的好壞同樣對居住品質有著一定的影響，有網友認為大學教授有著不遜於醫師的社會地位，但也發現教授不少也是很難溝通，「大學教授是好鄰居嗎？」。豈料貼文一出後，網友幾乎一面倒指向另一個職業，「老師最難搞」。

1名網友在PTT房屋版上發文，近期發現教授似乎不少自視甚高，社會經驗少又難溝通，但大學教授有不輸醫師的社會地位，甚至比較工時可以發現，CP值某種程度比醫生更高，「大學教授是好鄰居嗎？」。

貼文曝光後，許多網友認為老師才是最難搞的鄰居， 「老師很難搞的比例很高，長期站在威權面吆喝學生，很多都聽不進別人意見的」、「我丈母娘是退休老師，永遠都用自己價值觀去衡量別人，不同的就逼你改」、「老師難搞的很多，醫師鄰居好多了」、「老師職業病特別嚴重」、「老師溝通起來就比較像是想糾正你的想法，沒啥討論空間」、「老師真的很難搞，永遠認為自己是對的」。

但有不少網友表示，僅憑職業來判斷1個人的好壞太過偏頗，「每個職業都有好人」、「跟職業沒關係，都是看人」、「以上推文滿滿偏見跟歧視」、「老師還是一份使命感的工作，不用講到很臭，人通常怎樣都是自己的個性行為使然，跟職業無必然關係」、「我爸媽老師，碰到私人宮廟請89來跳舞的鄰居，還是叫我忍啊」。