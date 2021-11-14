香港女星李嘉欣當年以冠軍港姐身份打開知名度，混血兒五官和171公分高䠷身材，更讓她擁有「最美港姐」封號，加入演藝圈後也和許多大咖演員合作，留下不少經典作品；儘管大美人李嘉欣在2008年嫁給富商許晉亨後選擇息影，但還是能在一些時尚活動看到她，12日她一襲黑蕾絲禮服出席聚會，俏皮地故意不把外套穿好的模樣，51歲不科學身材曲線全被看光。

李嘉欣雖然淡出演藝圈，但她一直以來還是很樂於分享個人生活，無論是出席活動、旅遊、運動或保養等；13日李嘉欣在IG曬出日前和一群好友聚餐的美照，頂著及肩短髮，身上是一件深V黑蕾絲背心長裙，外頭罩著一件銀色亮片外套，整個人顯得高貴又閃閃發光。

李嘉欣一襲黑蕾絲禮服出席聚會，俏皮地故意不把外套穿好的模樣，51歲不科學身材曲線全被看光。(圖/ 摘自李嘉欣IG)

雖然李嘉欣穿搭時尚又有品味，但51歲的她卻不改俏皮個性，拍了一個外套要穿不穿好的短片，脫外套時露出纖細手臂，S型身材曲線也嶄露無遺，深V設計的禮服也顯得格外性感有女人味，身材好得完全不像年過半百。過去李嘉欣就曾分享自己保養祕訣，除了外在肌膚護理，她也很注重食補，平日愛吃蔬菜水果、多喝水並搭配運動，她也說保持好心情是維持絕佳體態最重要的一點。

網友們看到李嘉欣都覺得時間帶不走她的美貌，看了都眼冒愛心，忍不住大讚「靚到不得了」、「沒有濾鏡就夠美了，拜託以後不要用濾鏡」、「高貴的女王」、「永遠的女神」、「美到移不開眼睛」。