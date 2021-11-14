台灣連日來又冷又雨，讓不少人不願出門覓食，選擇叫外送，但一名網友叫了麥當勞歡樂送，想體恤外送員給小費，沒想到卻遭對方拒收，讓他困惑不已，PO上網詢問。對此就有內行人解答箇中原因，表示外送員不是不想收，而是不能收。

男網友在臉書《爆廢公社》PO文表示，自己放假在家，突然想吃麥當勞，隨即叫了歡樂送，點了282元的分享餐，由於天氣實在很冷，想說感謝外送員辛勞，因此給了300元，跟外送員說不用找，剩下的就當小費。

未料外送員卻一口婉拒，堅持要找零給原PO，讓他百思不得其解，但也不好堅持。由於實在太好奇，讓他忍不住問「第一次碰到給小費還不要的外送員，有沒有人預過同樣情形」。

底下立刻就有內行網友留言，表示外送員不是不想收，而是不能收：「歡樂送規定不能收小費」、「這是規定，萬一碰到的是神秘客，工作就沒了」、「麥當勞規定很嚴格，因為他們也怕被人弄，就怕有人給小費反悔，事後客訴就慘了」、「為了20元小費，可能會連工作都丟了」。