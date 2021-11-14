綽號「黑心律師」的楊律師指出，3惡煞的律師可能會因為男大生好轉，主張普通傷害罪。(圖／楊律師臉書)

馬莎拉蒂3名惡少圍毆宋姓男大生，把人打到命危，引起全台關注，惡少們也成為全民公敵，不斷遭肉搜起底黑歷史，但綽號「黑心律師」的楊律師表示，由於男大生病情好轉，未來3惡少的律師恐會用一招逃離重罪，甚至技術性無罪，為此他也教被害者母親一招反制。

楊律師在臉書表示，昏迷病情好轉，但若未來沒有重大後遺症，瑪莎3惡煞的律師就會主張被告們沒有「殺人意圖」，只是一時衝動氣憤動手的普通傷害罪，為告訴乃論罪，接著就會和被害家屬談和解，然後加上一條「甲方賠償後…乙方應撤回告訴」的但書，檢方也只能不起訴處分，等同3煞技術性無罪。

楊律師說，被害者一方律師會主張是殺人未遂，但若沒有重傷，能談到的和解有限，若真的和解，實務上檢察官、法官都會偏向認定為普通傷害，宋母一定無法接受。

楊律師表示，「問我這種專門幫壞人幹壞事的黑心律師就對了」，他表示被害人可以主張，自己被兩個人架住，動彈不得，已經先構成了刑法第302條剝奪行動自由罪，對方就無法從普通傷害或殺人未遂選一個，而是變為剝奪行動自由罪或殺人未遂罪之間，這兩罪的刑責與普通傷害差非常多，且並非告訴乃論罪，能談到更高的賠償金，也能避免和解成立後必須撤回告訴。

也因此，當宋姓男大生拿到高額賠償金後，瑪莎3惡少仍然會被起訴，被判有罪，雖然和解會減刑，但依舊有刑法，也無法避免牢獄之災。