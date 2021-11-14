經過15天馬拉松談判後，在英國蘇格蘭格拉斯哥舉行的聯合國氣候變化峰會（COP26）於最後一刻達成協議。印度在最後關頭提出修改減少燃煤產生碳排放的字眼，從「逐步淘汰」（phase out）改為「逐步減少」（phase down）。小島國家對修改字眼深感失望。瑞士環境部長索馬魯加（Simonetta Sommaruga）認為，修改字眼將更加難以將全球升溫限制於攝氏1.5度以內。

聯合國氣候變化峰會（COP26）大會終於畫下句點。197國的代表談判後達成協議，各國需在明年底前強化「2030年減排目標」，並加速致力於分階段削減「未使用碳捕捉技術的燃煤發電」，並淘汰「無效率的化石燃料補貼」。各國能源與環保官員，經過兩周談判後，13日達成協議。

以下為盤整重點：

1、與工業化時代前的氣溫相比，至本世紀末的全球氣溫增幅應低於攝氏1.5度。

2、至2050年實現零碳排。

3、逐步減少未經廢氣排放處理的煤電用量，及化石燃料補貼。

4、支援發展中國家的能源轉型。

5、在2022年底前進行檢討，審視是否能符合2030年的階段性碳排目標--全球碳排減少45%。

6、已開發國家在2025年前將共同資金增加一倍，幫助發展中國家適應氣候變遷。

觀察家表示，今天達成的協議，距離避免危險升溫以及協助各國適應或補償災難所招致損害等，仍遠不足夠。東道主英國希望COP26讓抑制升溫攝氏1.5度以內能達標，但聯合國科學家上週悲觀表示，各國的最新氣候計畫正讓地球邁向升溫攝氏2.7度。此外，最終協議提及，富國也未能兌現10年前承諾，每年掏出1000億美元協助脆弱國家，「令人深感遺憾」。