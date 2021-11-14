衛福部長陳時中去年參加一場聚會未戴口罩、高歌喝酒的影片瘋傳。義守大學教授劉鴻陞坦言是他邀約陳時中出席宴會，並打包票表示當天絕無女陪侍在場，否則他願捐1億並辭教職。資深媒體人彭文正表示，怎麼會有人陪陳時中撩下去？這裡面有點奇怪。

彭文正13日在網路節目《政經關不了》中表示，假設這些人是有頭臉的名士名媛，在現場殷勤的招呼客人，這是公關手腕。劉鴻陞說，如果現場有女陪侍的話，願意捐1億元。彭文正不禁說，高雄義守大學的教授可以動不動就捐1億元，真是太豪氣了。

彭文正接著透露，他在台大教書的時候，退休前最後一次領薪水，還要扣掉退休金、勞健保，實際入帳大概9萬多元。教了20年，擔任正教授大概有6、7年了，住在台大宿舍，一個月要繳2.5萬元房租給學校，還要水電油費1萬多元，剩5萬元，以致3個小孩學這個也不行、學那個也不行。那時要他拿出10萬元，都拿不出來，彭文正酸說，怎麼有那麼棒的同行，1次捐1億，好大的豪氣。

彭文正質疑，怎麼會有人陪陳時中撩下去？這裡面有點奇怪。彭文正表示，劉鴻陞說除了1億元捐出來之外，並且請辭教職，聽起來很有魄力嗎？那現在就該請辭了，不應該等到那個時候。

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