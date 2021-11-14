太陽隊老闆薩沃爾(Robert Sarver)的內部管理風暴又有新發展，現在連他的妻子潘妮(Penny Sarver)也捲入事件。美媒ESPN報導，潘妮以自己的IG帳號傳訊給3位太陽隊前員工，提醒他們「這攸關他人的性命」「如果我的孩子出事，我會找你和華生(Earl Watson)算帳」，這些訊息被收信者認為是一種威嚇。

華生是前太陽總教練，2017年球季結束後遭到開除，華生向ESPN爆料，薩沃爾曾經在教練辦公室質疑，為何勇士隊卓雷蒙格林(Draymond Green)可以在比賽中使用「尼哥」這種貶低黑人的字眼卻不必受到懲罰。華生因此指控薩沃爾在教練辦公室使用辱黑字眼（華生是黑人）。

潘妮在發出的第1封訊息中寫道：「請把你的仇恨放到一邊，明白你散布謊言所造成的傷害。你真的那麼想出名嗎？如果我的孩子出事，我會找你和華生算帳。今天換成是你自己的孩子，你會怎麼想。」

第2封訊息提到：「你如此編造謊言攻擊我的丈夫，令我十分悲痛，你對事實的解讀完全悖離真相。你正在摧毀我家人的生活，這都是拜你所賜。」第3封訊息的重點：「當你利用謊言毀掉我的丈夫，同時你也毀了我的家庭和孩子。」

收信者告訴ESPN說，他們無法不把這看成一種威脅，但他們不會退縮，反而有意願揭發更多薩沃爾的惡行。薩沃爾1996年跟潘妮結婚，育有3個兒子，2004年買下太陽隊。